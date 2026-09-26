Colonos israelíes desvían agua en Cisjordania y el gobierno apoya la ocupación de sitios patrimoniales

PETZAEL, Cisjordania (AP) — Los manantiales naturales y las antiguas piscinas de la Cisjordania ocupada han brindado durante mucho tiempo un respiro del agobiante calor del verano. También han sido un salvavidas para las comunidades palestinas, que dependen de ellos para el turismo y para el riego de sus tierras de cultivo.

Pero para los 2,8 millones de palestinos que viven en el territorio, esos manantiales y los depósitos de piedra que llenan están cada vez más fuera de su alcance, ya que colonos israelíes —alentados por un gobierno conservador en vísperas de elecciones— han intensificado los esfuerzos tanto para apoderarse de los manantiales como de otros sitios patrimoniales.

En un caso este verano, el agua de un manantial natural que abastecía a la aldea palestina de Fasayil fue desviada ilegalmente hacia una antigua piscina cercana. Quienquiera que sustrajera el agua la utilizó para llenar esa piscina, declarándola una nueva atracción turística bajo el nombre de Herodes, el rey de Judea designado por los romanos.

Los acuerdos alcanzados en la década de 1990 indican que la piscina se encuentra en el Área C, lo que significa que está bajo pleno control militar israelí. Una investigación de Dror Etkes, quien dirige el grupo de vigilancia de asentamientos Kerem Navot, determinó que la tierra era de propiedad privada.

El agricultor palestino Saad Nemer, de Fasayil, sostuvo que el corte en el suministro de agua ha devastado sus campos, y añadió que su familia tiene documentos que prueban la propiedad de la tierra. COGAT, el organismo militar israelí que supervisa asuntos civiles en Cisjordania, reconoció que el agua fue desviada "sin autorización" y dijo que lo investigaría.

Otras zonas de baño en Cisjordania también se han convertido en escenarios de conflicto. La semana pasada, un palestino disparó y mató a un israelí padre de seis hijos en un manantial del norte de Cisjordania, donde se bañaba con su hijo mayor antes de la festividad de Yom Kippur.

Israel ha ocupado Cisjordania desde que capturó el territorio —junto con Jerusalén oriental y la Franja de Gaza— a Jordania y Egipto en la Guerra de los Seis Días de 1967. Desde entonces, ha construido una red de asentamientos para más de medio millón de israelíes en tierras que los palestinos reclaman para un futuro Estado independiente.

La comunidad internacional, en su gran mayoría, considera que esos puestos avanzados son ilegales. A principios de mes, en pleno repunte de la violencia de colonos y de otras acciones que han desplazado a los palestinos, el gobierno de Reino Unido acusó a Israel de hacer "la vista gorda" ante lo que describió como una "limpieza étnica de palestinos en zonas de Cisjordania —perpetrada por terroristas colonos".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó la violencia pero la atribuyó a "un puñado de alborotadores" en la Cisjordania ocupada que, según él, cometen una injusticia contra el "público de colonos respetuoso con la ley".

La campaña para hacerse con el control y reclamar sitios patrimoniales forma parte de este esfuerzo más amplio, según el grupo israelí de derechos B’Tselem, que indicó en un reporte este mes que esas designaciones se utilizan para "potenciar los vínculos históricos, culturales y religiosos del Estado de Israel y del pueblo judío con Cisjordania".

La decisión de los colonos de bautizar la piscina cerca de Fasayil en honor a Herodes fue un intento de "marcar" el sitio como parte de la historia judía, indicó Alon Arad, director ejecutivo de Emek Shaveh, un grupo israelí que se opone a la politización de la arqueología en Israel y los territorios palestinos.

Los arqueólogos nunca han estudiado el sitio, por lo que no está claro cuándo se construyó. Otras ruinas en la zona datan del reinado de Herodes en el siglo I a. C., según excavaciones realizadas por la unidad de arqueología de la Administración Civil de Israel, una rama del ejército que gestiona los asuntos cotidianos en Cisjordania.

La piscina se vaciará a comienzos de octubre, después de las festividades judías, para que los arqueólogos de la administración puedan completar un estudio integral del sitio, explicó el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, en una entrevista con The Associated Press.

Elogió al grupo que desvió inicialmente el agua y dijo que el gobierno ha reservado alrededor de un millón de dólares para rehabilitar el lugar. Esa dotación forma parte de los al menos 166 millones que, según apuntó, están asignados a excavaciones e infraestructura en más de 100 sitios que dijo que están relacionados con el patrimonio judío en Cisjordania.

"Convertiremos este lugar en el Jardín del Edén", declaró Eliyahu durante una visita a la piscina, que está ubicada cerca del asentamiento de Petzael.

"No existe tal cosa como una nación palestina", agregó antes de lanzarse al agua.

La lucha por el acceso al agua en esta franja de tierra fértil refleja una contienda más amplia por el control de Cisjordania y, en especial del valle del Jordán, que los palestinos consideran el granero de su esperado futuro Estado y que los israelíes ven como clave para proteger su frontera oriental.

Los palestinos han padecido escasez de agua y restricciones desde que Israel se hizo con el control del territorio en 1967. Los acuerdos de paz provisionales de la década de 1990 reconocieron sus derechos sobre el agua, pero mantuvieron un sistema que asignaba alrededor del 80% del agua bombeada del principal acuífero para uso israelí.

Ahora, el aumento vertiginoso de los ataques de colonos está agravando el problema. Los colonos han dañado, destruido o tomado aproximadamente 160 instalaciones de agua y saneamiento —incluyendo tuberías y cisternas— en comunidades palestinas en 2026, según un reporte de julio de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Los atacantes apuntan cada vez más a infraestructura hídrica compartida y han cortado el suministro total o parcialmente a varias comunidades palestinas, agregó el informe.

En Al Auja, en el Valle del Jordán, la toma por parte de colonos de los manantiales naturales locales ha obligado a algunos agricultores palestinos a abandonar sus campos.

Murad al-Juba, de 53 años, solía cultivar una gran variedad de frutas y verduras, como melones, berenjenas, bananas y tomates. Pero después de que los colonos invadieran las tierras, hostigando a los residentes y desviando el agua del manantial, no ha podido sembrar, declaró.

"Todas estas explotaciones dependen del manantial, pero hoy el manantial ya no está, porque los colonos se lo llevaron", dijo.

Más recientemente, los "colonos se han apoderado por completo" de la cascada del manantial y han convertido "la zona en una zona cuasi militar", indicó el alcalde, Hani al-Njoum. Esto ha sido devastador para el turismo y la agricultura locales, agregó.

"Esta tierra era fértil", dijo Juba. "Hoy es un desierto".