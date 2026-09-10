Cinco consejos para elegir decoración vintage que transforme tu hogar

La decoración vintage se ha convertido en una opción popular para quienes buscan darle un toque único y personalizado a su hogar. Según el diseñador Scott, la incorporación de elementos como la cerámica de estudio puede marcar la diferencia. "Me encanta integrar elementos únicos en una casa", afirmó. "Agregar cerámica de estudio es una forma sencilla de aportar esa sensación de hecho a mano y acumulado con el tiempo". Este tipo de cerámica, que suele estar firmada por los artistas, se considera una opción ideal para quienes buscan autenticidad.

En cuanto a los espejos, la diseñadora Peterson destacó su accesibilidad y variedad. "Los espejos son de bajo riesgo, bajo costo y están disponibles en muchos estilos", comentó. Al elegir un espejo, enfatizó la importancia de la calidad de la reflexión. "Un poco de opacidad en el vidrio puede estar bien sobre una cómoda o en un pasillo, pero en un baño querrás verte claramente", explicó. Aunque el estilo es un factor relevante, Peterson no se mostró preocupada por la escala, señalando que los espejos antiguos tienen tanto carácter que se puede optar por tamaños más pequeños.

Otra recomendación provino de la diseñadora Kasey Smith, quien sugirió que la mejor opción vintage puede estar justo bajo tus pies. Un alfombra de lana hecha a mano puede aportar alma a un espacio y su belleza resistirá la prueba del tiempo. Mally Skok, otra diseñadora de Boston, agregó que no es necesario gastar una fortuna en alfombras vintage. "He tenido buenos resultados comprando alfombras vintage o antiguas de comerciantes en Etsy con calificaciones de cinco estrellas", indicó. Smith advirtió que es importante revisar la parte trasera de la alfombra para evaluar su calidad y construcción.

Los lámparas vintage también son una excelente opción, según Lindsey Jamison de Rumor Designs. "Las lámparas antiguas tienen formas, materiales y escalas que ya no se ven", explicó. Aunque recomendó revisar el cableado, advirtió que muchas tiendas locales pueden realizar este trabajo a un costo razonable. Una vez que el cableado esté en orden, es crucial prestar atención a la pantalla de la lámpara. "Las nuevas pueden ser costosas y difíciles de dimensionar", agregó Peterson.

Por último, los muebles de madera se presentan como una opción segura, según la diseñadora Kate Hartman. Ella recomendó optar por un cofre antiguo, que son versátiles y fáciles de encontrar. Para quienes compran muebles vintage por primera vez, Peterson sugirió elegir algo simple, como una mesa de noche en lugar de una cómoda complicada. "Asegúrate de mover la pieza para comprobar que las patas estén seguras y examina el acabado en busca de rasguños y marcas de agua", aconsejó. Sandy Baisley de RE-FIND también enfatizó la importancia de inspeccionar los detalles de construcción para evaluar la calidad y la antigüedad del mueble.