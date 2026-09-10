Seis objetos que siempre deberías lavar antes de usar

Al adquirir nuevos artículos, como toallas, prendas de vestir o utensilios de cocina, puede resultar tentador utilizarlos inmediatamente. Sin embargo, los expertos en limpieza advierten que esta práctica puede ser peligrosa. Según Noah Pinsonnault, analista de reseñas en el Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, "cualquier cosa que esté en contacto prolongado con la piel debería lavarse antes de su primer uso". Esto se debe a que estos productos pueden haber acumulado polvo o suciedad durante el transporte o mientras estaban en las estanterías de las tiendas. Además, algunos artículos pueden tener tintes excesivos que podrían transferirse a otras prendas o muebles si no se lavan primero.

Si se trata de un objeto que se lava regularmente en el hogar, es probable que deba lavarse antes de su primer uso. A continuación, se detallan seis artículos que siempre deben limpiarse tras abrir el paquete.

Ropa de cama — Las sábanas, edredones y fundas de almohadas nuevas pueden contener productos químicos o suciedad residuales de la fábrica o del proceso de transporte. Como estos materiales estarán en contacto directo con la piel durante el sueño, es crucial lavarlos antes de usarlos. Además de la higiene, hay otros beneficios al lavar la ropa de cama. Pinsonnault menciona que "lavar y secar puede ser una excelente manera de quitar arrugas de un juego de sábanas nuevo, dependiendo del material".

Toallas — Un juego de toallas nuevas suele lucir esponjoso y fresco, pero en realidad, puede tener polvo y bacterias en la superficie de la tela debido al proceso de fabricación. Es importante lavar las toallas antes de su uso para eliminar cualquier germen. Nadie quiere usar una toalla sucia justo después de ducharse.

Utensilios de cocina — Los artículos que entran en contacto con la piel deben lavarse siempre antes de usarse, y esta regla también se aplica a los utensilios que tocarán los alimentos. Pinsonnault señala que "para otros artículos en contacto con alimentos, como platos, utensilios, tablas de cortar y recipientes de almacenamiento, un rápido lavado antes del primer uso ayuda a eliminar cualquier polvo, residuo de fabricación o huellas dactilares que puedan haberse acumulado durante el transporte o en las estanterías".

Ropa — Independientemente de si se trata de prendas nuevas, de segunda mano o heredadas, la ropa debe lavarse siempre antes de usarse. Esto es especialmente importante para prendas como ropa interior. Antes de ceder a la tentación de usar esos nuevos jeans, es fundamental considerar cuántas personas podrían haberse probado en la tienda (incluso devolviéndolos sin lavarlos) o simplemente haberlos tocado durante el proceso de envío. Por seguridad, se recomienda lavar toda la ropa nueva antes de usarla para eliminar cualquier suciedad o bacteria.

Textiles de cocina — Al igual que las toallas de baño, los textiles de cocina pueden parecer suficientemente limpios, pero eso no significa que deban usarse de inmediato. Estos tejidos deben lavarse primero, especialmente porque probablemente entrarán en contacto con las manos y los alimentos. Pinsonnault advierte que "los textiles de cocina como los paños de cocina y las servilletas de tela también deben lavarse antes de su uso para evitar la propagación de bacterias".

Juguetes para bebés — Es imposible evitar que un bebé lleve un juguete a la boca, por lo que es esencial desinfectar estos artículos antes de entregárselos. Esto se aplica también a cualquier objeto relacionado con el bebé que entre en contacto con su piel o boca, como mantas, biberones y chupetes. Se recomienda utilizar agua tibia y un jabón suave, sin fragancia y seguro para bebés antes del primer uso.