Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de España: "Una vuelta perfecta es casi imposible"

FOTO: Franco Colapinto volverá a correr este viernes en el Gran Premio de España.

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se alista para competir en la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1 en Europa, donde anticipó que la carrera de este fin de semana "dará que hablar".

Colapinto compartió detalles sobre su entrenamiento previo al Gran Premio de España, afirmando que "es un circuito muy difícil; en el simulador, cerrar una vuelta perfecta es casi imposible". También destacó que, debido a la cantidad de curvas presentes, "no podrán ir todos juntos"; además, describió las curvas como "bastante traicioneras, ciegas, con entradas en bajada y frenadas mientras se dobla".

El piloto mencionó que la pista será "dura" tanto para los autos como para los pilotos, ya que requerirá un alto nivel de concentración durante las 57 vueltas. Colapinto subrayó que el corredor que se sienta más "cómodo" con su auto y que empuje al límite "marcará la diferencia".

En una divertida anécdota, propuso cambiar el nombre de una curva conocida como "La Monumental" a "El Bombonero", durante sus declaraciones en televisión.

El oriundo de Pilar iniciará su participación este viernes en el Gran Premio de España, donde se le presenta una buena oportunidad para sumar puntos en el nuevo Circuito de Madrid, que tiene 22 curvas y una longitud de 5,419 kilómetros.

La actividad de Fórmula 1 dará inicio el viernes a las 8:30 (hora argentina) con la primera práctica libre y culminará con la carrera principal el domingo 13 de septiembre a las 10 de la mañana.

En la última competencia en Monza, Colapinto partió desde la séptima posición y tuvo un comienzo prometedor, llegando a estar en la cuarta colocación. Sin embargo, en la sexta vuelta, después de un fuerte choque del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el argentino sufrió un despiste que lo hizo caer a la decimosexta posición. A pesar de este contratiempo, Colapinto aprovechó el rendimiento excepcional de su Alpine y logró escalar hasta la novena posición, sumando así dos puntos.