Maratón de entrevistas: 500 alumnos de escuelas públicas se conectan con el mercado laboral

La Fundación Córdoba Mejora llevó adelante una nueva edición de su "Maratón de entrevistas laborales", una experiencia que reunió a 500 estudiantes del último año del secundario provenientes de 20 escuelas públicas cordobesas con 100 voluntarios de diversas empresas.

La actividad se enmarca dentro del programa Enlazar Más, una iniciativa que hoy alcanza a 9.000 alumnos de 170 instituciones públicas y articula con 300 compañías de la provincia para facilitar el paso del aula al ámbito productivo.

Durante el encuentro, los alumnos simulan una primera entrevista de trabajo cara a cara con referentes de recursos humanos o empresarios, recibiendo devoluciones inmediatas sobre la confección de su currículum y su desempeño en la comunicación interpersonal.

En este sentido, Juan Pablo Cmet enfatizó el foco de las demandas actuales: “Hoy el mundo productivo requiere conocimientos técnicos, pero lo que más necesitan son las llamadas 'habilidades blandas': capacidad de comunicarse, autoconocimiento, saber trabajar en equipo y construir una cultura organizacional”.

La propuesta pedagógica se integra de manera directa en la currícula escolar a través de la materia Formación para la Vida y el Trabajo, propia del sistema educativo cordobés, mediante contenidos en entornos virtuales y visitas guiadas.

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Asimismo, la fundación extendió su alcance hacia los egresados mediante capacitaciones específicas, alianzas con programas de empleo provincial como el PPP y el acceso a espacios formativos dentro de las propias empresas.

Ante la marcada desigualdad de oportunidades, la organización busca reconstruir el vínculo directo entre el sector privado y el sistema público de enseñanza.

"En muchas escuelas públicas ese contacto con el mundo laboral es inexistente; ahí en ese dolor es donde actúa la fundación. Comprendiendo las problemáticas y comprometiéndose con la educación es posible construir una Argentina con oportunidades", concluyó Cmet.