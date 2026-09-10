Maratón de entrevistas: 500 alumnos de escuelas públicas se conectan con el mercado laboral
La Fundación Córdoba Mejora impulsa simulacros de entrevistas y capacitaciones para jóvenes. Su director destacó el valor de las habilidades blandas para acortar la brecha con las empresas.
10/09/2026 | 14:45Redacción Cadena 3
FOTO: La Fundación Córdoba Mejora conecta estudiantes y empresas.
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La Argentina Posible
La Fundación Córdoba Mejora llevó adelante una nueva edición de su "Maratón de entrevistas laborales", una experiencia que reunió a 500 estudiantes del último año del secundario provenientes de 20 escuelas públicas cordobesas con 100 voluntarios de diversas empresas.
La actividad se enmarca dentro del programa Enlazar Más, una iniciativa que hoy alcanza a 9.000 alumnos de 170 instituciones públicas y articula con 300 compañías de la provincia para facilitar el paso del aula al ámbito productivo.
Durante el encuentro, los alumnos simulan una primera entrevista de trabajo cara a cara con referentes de recursos humanos o empresarios, recibiendo devoluciones inmediatas sobre la confección de su currículum y su desempeño en la comunicación interpersonal.
En este sentido, Juan Pablo Cmet enfatizó el foco de las demandas actuales: “Hoy el mundo productivo requiere conocimientos técnicos, pero lo que más necesitan son las llamadas 'habilidades blandas': capacidad de comunicarse, autoconocimiento, saber trabajar en equipo y construir una cultura organizacional”.
La propuesta pedagógica se integra de manera directa en la currícula escolar a través de la materia Formación para la Vida y el Trabajo, propia del sistema educativo cordobés, mediante contenidos en entornos virtuales y visitas guiadas.
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Asimismo, la fundación extendió su alcance hacia los egresados mediante capacitaciones específicas, alianzas con programas de empleo provincial como el PPP y el acceso a espacios formativos dentro de las propias empresas.
Ante la marcada desigualdad de oportunidades, la organización busca reconstruir el vínculo directo entre el sector privado y el sistema público de enseñanza.
"En muchas escuelas públicas ese contacto con el mundo laboral es inexistente; ahí en ese dolor es donde actúa la fundación. Comprendiendo las problemáticas y comprometiéndose con la educación es posible construir una Argentina con oportunidades", concluyó Cmet.
Lectura rápida
¿Qué evento llevó a cabo la Fundación Córdoba Mejora? La Fundación Córdoba Mejora realizó la "Maratón de entrevistas laborales" para estudiantes de secundaria.
¿Quiénes participaron en el evento? Participaron 500 estudiantes y 100 voluntarios de diversas empresas.
¿Cuándo se realizó la maratón? La fecha exacta no se menciona, pero es una nueva edición de un evento recurrente.
¿Dónde se llevó a cabo la actividad? La actividad se realizó en escuelas públicas cordobesas.
¿Por qué es importante esta iniciativa? Busca facilitar la transición de los estudiantes al ámbito laboral y mejorar sus habilidades blandas.