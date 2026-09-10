Google invertirá 13.000 millones de euros en IA y energía nuclear en Finlandia

Google anunció que invertirá 13.000 millones de euros (15.100 millones de dólares) en infraestructura de inteligencia artificial en Finlandia, además de firmar un importante acuerdo para comprar energía nuclear en el país nórdico durante las próximas dos décadas.

Este año, Alphabet, la empresa matriz de Google, aumentó su inversión global a cerca de 200 mil millones de dólares en su propósito de ponerse al día en la carrera de la IA. El acuerdo representa la mayor inversión individual de Google en la UE hasta la fecha, reportó el sitio DW y supo la agencia Noticias Argentinas.

Desde que en 2009 reconvirtió una antigua fábrica de papel en la ciudad costera de Hamina en un centro de datos, Google ha aumentado progresivamente su presencia en el país.

Su ubicación septentrional ofrece dos ventajas: las frías temperaturas árticas implican que se necesita menos energía para refrigerar servidores que consumen mucha energía, y el hecho de que Finlandia solo tenga 6 millones de habitantes parece aliviar la creciente resistencia a la que se enfrentan este tipo de proyectos en Estados Unidos y otros lugares.

Google no es la única empresa que busca expandir su negocio en Finlandia, con el suministro de energía nuclear, eólica e hidroeléctrica barata: Microsoft y ByteDance, la empresa matriz de TikTok, también se han instalado allí, y en los últimos años se han construido docenas de centros de datos en el país.

En un comunicado, Google afirmó que la inversión, cuyo desembolso está previsto para 2027 y 2028, incluirá centros de datos, mejoras en la red eléctrica y proyectos de energía limpia y baterías para sus servicios de chatbot, búsqueda y mapas.

La empresa afirma que la inversión inyectará unos 3.600 millones de euros en el PIB de Finlandia y creará 37.000 puestos de trabajo, de los cuales 7.000 serán permanentes y el resto se generarán durante la fase de construcción.

El acuerdo alcanzado el miércoles también incluye un contrato de compra del 50% de la producción energética de una de las dos centrales nucleares de Finlandia durante los próximos 22 años, según Fortum, la empresa operadora de la planta, que se asociará con el gigante tecnológico para explorar nuevos proyectos nucleares y de energías renovables en el país.

Las acciones de Fortum subieron un 15,5% tras conocerse la noticia del acuerdo, alcanzando su nivel más alto en más de cuatro años.

Fortum afirmó que el acuerdo le permitiría seguir operando la central nuclear de Loviisa hasta el final de sus licencias de explotación en 2050, y añadió que, sin él, la planta, que actualmente suministra alrededor del 10% de la electricidad de Finlandia, no habría podido continuar operando más allá de 2030.