Control de la ciudad yemení de Moca por los hutíes genera tensiones en Medio Oriente

Buenos Aires, 10 septiembre (NA) — El grupo hutí ha tomado el control de la ciudad de Moca, ubicada a la orilla del mar Rojo, según informaron medios locales que citan fuentes del Gobierno de Yemen, lo que fue confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

Ante esta situación, Pakistán ha transmitido a Irán una advertencia de Arabia Saudita, instándole a contener a los hutíes tras un aumento en sus ataques al reino, de acuerdo a lo informado por Reuters que cita a fuentes de varios países involucrados.

Esta medida se enmarca dentro de un esfuerzo conjunto para evitar que la crisis en la región se intensifique.

Antecedentes

El martes, los hutíes llevaron a cabo un ataque a una base aérea en Khamis Mushait y a infraestructuras petroleras en zonas cercanas, resultando en 73 heridos. Un día después, su portavoz, Yahya Sarea, denunció que Riad había realizado 54 bombardeos en diversas provincias yemeníes en las últimas 12 horas, advirtiendo que estos "no quedarán sin respuesta ni castigo".

Temor a una crisis regional

La advertencia de Islamabad es de particular importancia dado el pacto de defensa que mantiene con Arabia Saudita y Turquía. El ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, declaró: "Una agresión contra uno de los países será considerada una agresión contra los tres".

Además, subrayó que "una agresión no provocada" o la extensión del conflicto al territorio saudí activará sin duda el acuerdo de defensa.

"Irán no controla a los hutíes"

Un alto funcionario iraní confirmó que Pakistán trasladó el mensaje a Teherán el martes, y se informó que "Irán no controla a los hutíes". Sin embargo, otras fuentes indican que comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica han viajado a Yemen para ayudar a coordinar los ataques.

Según un informante de Pakistán, funcionarios sauditas se reunieron en Riad con altos representantes militares de Pakistán y Turquía para coordinar su respuesta. Los tres países han acordado no enviar tropas a Yemen y que cualquier respuesta se llevará a cabo desde territorio saudita.

Una fuente adicional de Pakistán indicó que aún no se había tomado una decisión sobre la participación en ataques de represalia, enfatizando que el pacto militar con Riad es defensivo y se limita a la protección del territorio saudí.

Así, las fuerzas de Pakistán podrían ofrecer apoyo militar, técnico, terrestre o aéreo dentro de Arabia Saudita, pero no participarían en operaciones de combate en otro país.

Argelia rompe relaciones diplomáticas con EAU

Por otro lado, Argelia anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos (EAU), tras "agotar todas las vías" para mantener sus vínculos, según un comunicado de la Agencia de Prensa de Argelia.

En el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se afirmó que Argelia había mostrado "gran moderación y un alto sentido de responsabilidad" ante lo que consideró "acciones cada vez más provocativas u hostiles" de parte de EAU.

El ministerio también señaló que, a pesar de múltiples advertencias y llamados a EAU para que considere las consecuencias de su conducta, este persistió en acciones que han llegado "a los límites de lo admisible o tolerable".

El embajador emiratí fue convocado y se le notificó formalmente sobre la decisión, estableciendo un plazo de 48 horas para su cumplimiento. Aunque el motivo detrás de esta medida no ha sido completamente esclarecido, los medios argelinos han acusado en el pasado a EAU de intentar avivar las tensiones regionales.