Rusia reafirma su estrategia bélica en Ucrania y desestima la paz

Buenos Aires, 10 septiembre (NA) — Rusia busca una solución rápida al conflicto en Ucrania, aunque mantiene su ofensiva militar, dado que considera que no existen condiciones para un acuerdo pacífico. Así lo afirmó este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En sus declaraciones, Peskov subrayó que el Ejército ruso sigue destruyendo sistemáticamente objetivos en Ucrania, según lo publicado en el sitio Actualidad RT, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El portavoz también destacó que la situación en el terreno para Kiev "ha empeorado considerablemente y continúa deteriorándose día tras día".

En cuanto a las condiciones que Rusia ha planteado para detener el conflicto, Peskov reiteró que estas no han cambiado y son bien conocidas: "Prácticamente, no han variado respecto a lo anunciado hace dos años por el presidente Vladímir Putin y el Ministerio de Exteriores".

Cuatro heridos en Kiev por un dron

En un incidente reciente, el número de heridos por la caída de un dron ruso en una gasolinera en el distrito de Golosiivsky de Kiev aumentó a cuatro, según lo informado por el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, a través de Telegram, según difundió Ukrinform.

"Cuatro personas resultaron heridas tras estrellarse un vehículo aéreo no tripulado contra una gasolinera en la capital", declaró Klitschko.

Impacto en empresas estadounidenses

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, describió el ataque ruso contra la instalación agrícola de Bunge en Dnipró como parte de la campaña sistemática de terror de Moscú contra empresas civiles estadounidenses, según reporta el medio ucraniano.

En relación a esto, Donald Trump mencionó haber tenido una conversación significativa con Vladímir Putin, quien, según Trump, desea llegar a un pacto para poner fin a la guerra en Ucrania.

Añadiendo a sus declaraciones, Trump afirmó: "Tuvimos una gran conversación. Él quiere concertar un pacto. Y si Zelenski también quiere hacerlo, sería muy bueno".

Sin embargo, al ser consultado sobre qué impide alcanzar un acuerdo, Trump indicó que el problema radica en el odio entre los líderes: "El obstáculo son dos personas que se odian. Creo que, ante todo, son dos personas que se odian".

Agencia NA