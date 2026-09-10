Google simplifica el cambio entre administradores de contraseñas en Android

Google presentó el jueves una nueva experiencia para cambiar de administrador de contraseñas en Android, que elimina la necesidad de descargar archivos CSV al migrar a una nueva aplicación. Con esta función, los usuarios podrán trasladar todas sus contraseñas, incluyendo las claves de acceso, de manera fluida entre aplicaciones.

Para utilizar el nuevo sistema, los usuarios deben abrir su nueva aplicación de administrador de contraseñas y seleccionar la opción de importar o copiar contraseñas desde la antigua. Android detectará las aplicaciones de administrador de contraseñas en el dispositivo y coordinará la transferencia entre ambas. Los usuarios podrán revisar la información que se transfiere y aprobarla con solo unos toques.

Este método también admite la transferencia de claves de acceso, lo que significa que los usuarios no tendrán que configurarlas nuevamente al cambiar a una nueva aplicación de administrador de contraseñas. Además, esta nueva función evita el riesgo de exponer datos a través de un archivo CSV.

Google aseguró que la nueva experiencia ya está disponible en algunos socios seleccionados, así como en su propia aplicación de administrador de contraseñas. Actualmente, son compatibles Bitwarden, 1Password y Dashlane, y se espera que más aplicaciones se sumen en el futuro.

La función de cambio de administrador de contraseñas estará disponible en todos los dispositivos que ejecuten Android 8 o versiones posteriores.