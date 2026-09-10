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Google simplifica el cambio entre administradores de contraseñas en Android

La nueva función de Google permitirá transferir contraseñas y claves de acceso entre aplicaciones sin complicaciones. Ya está disponible en su administrador de contraseñas y en socios como Bitwarden y 1Password.

10/09/2026 | 14:03Redacción Cadena 3

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Google presentó el jueves una nueva experiencia para cambiar de administrador de contraseñas en Android, que elimina la necesidad de descargar archivos CSV al migrar a una nueva aplicación. Con esta función, los usuarios podrán trasladar todas sus contraseñas, incluyendo las claves de acceso, de manera fluida entre aplicaciones.

Para utilizar el nuevo sistema, los usuarios deben abrir su nueva aplicación de administrador de contraseñas y seleccionar la opción de importar o copiar contraseñas desde la antigua. Android detectará las aplicaciones de administrador de contraseñas en el dispositivo y coordinará la transferencia entre ambas. Los usuarios podrán revisar la información que se transfiere y aprobarla con solo unos toques.

Este método también admite la transferencia de claves de acceso, lo que significa que los usuarios no tendrán que configurarlas nuevamente al cambiar a una nueva aplicación de administrador de contraseñas. Además, esta nueva función evita el riesgo de exponer datos a través de un archivo CSV.

Google aseguró que la nueva experiencia ya está disponible en algunos socios seleccionados, así como en su propia aplicación de administrador de contraseñas. Actualmente, son compatibles Bitwarden, 1Password y Dashlane, y se espera que más aplicaciones se sumen en el futuro.

La función de cambio de administrador de contraseñas estará disponible en todos los dispositivos que ejecuten Android 8 o versiones posteriores.

Lectura rápida

¿Qué presentó Google?
Una nueva función para cambiar entre administradores de contraseñas en Android que facilita la transferencia de datos.

¿Cómo funciona?
Los usuarios pueden importar contraseñas abriendo la nueva aplicación y seleccionando la opción de transferencia.

¿Qué aplicaciones son compatibles?
Actualmente, Bitwarden, 1Password y Dashlane son compatibles, con más aplicaciones en camino.

¿Qué dispositivos son compatibles?
La función está disponible en dispositivos con Android 8 o superior.

¿Qué beneficios ofrece esta función?
Elimina la necesidad de archivos CSV y permite transferir claves de acceso sin reconfiguración.

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