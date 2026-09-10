Mejores Empresas de Argentina: últimos días para sumarse a la edición 2026

FOTO: Cadena 3, protagonista en la premiación a las Mejores Empresas de Argentina 2025

La convocatoria 2026 de Mejores Empresas de Argentina estará abierta hasta este fin de semana, según informó Gastón Quignon, socio líder de Crecimiento de Mercado de Deloitte Argentina y de la práctica de Impuestos y Servicios Legales. El programa ofrece a las empresas participantes una evaluación gratuita de su gestión y acompañamiento para identificar oportunidades de mejora.

En diálogo con Cadena 3, Quignon explicó que se trata de la quinta edición argentina de una iniciativa global que busca dar visibilidad a las pequeñas y medianas empresas. En el país, Deloitte desarrolla el programa con Banco Comafi, la Universidad del CEMA (UCEMA) y Cadena 3 como aliados estratégicos.

"Busca reconocer a aquellas empresas que se destacan por sus buenas prácticas de gestión, por su potencial de crecimiento y por su capacidad de generar valor de manera sostenida", señaló.

Los interesados pueden registrarse en la página de Mejores Empresas de Argentina o a través del enlace al programa disponible en el sitio de Cadena 3. Quignon remarcó que la inscripción es sencilla y gratuita, y aclaró: "Toda la información que se comparta es confidencial".

Una vez completado el registro, cada compañía recibe la asistencia de un profesional que la acompaña durante el recorrido y colabora con el diagnóstico final. La evaluación abarca la estrategia, los modelos de negocio y el esquema financiero, con el objetivo de detectar aspectos que puedan mejorarse.

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Según explicó, la propuesta invita a empresarios y emprendedores a dedicar un momento a revisar cómo funcionan sus organizaciones y qué cambios podrían potenciar su crecimiento.

Quignon también destacó el alcance federal de la convocatoria. Mencionó la participación de firmas de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, así como de Santiago del Estero, San Juan, La Pampa, Jujuy, Santa Cruz y Neuquén.

"Estamos súper orgullosos de que el programa sea federal", afirmó. Agregó que la iniciativa abarca distintos sectores económicos, con empresas de servicios, comercio, construcción e industria manufacturera.

Otro componente del proceso es el intercambio entre participantes. Quignon indicó que las compañías acceden a contenidos exclusivos y establecen vínculos con otros empresarios y especialistas, además de recibir el acompañamiento previsto en la evaluación.

"Empezás a ganar una visibilidad que te puede abrir puertas y oportunidades tanto a nivel nacional como internacional", sostuvo, al referirse a las posibilidades que puede generar esa red de contactos.

El representante de Deloitte señaló que hay empresas que participaron en más de una edición y vinculó esa continuidad con la posibilidad de trabajar sobre las oportunidades de mejora detectadas.

Al precisar el cierre de la convocatoria, confirmó: "Tenemos tiempo hasta este fin de semana". También destacó que el valor de la experiencia incluye la posibilidad de revisar la trayectoria de cada organización, reconocer su impacto en la comunidad y evaluar cómo mejorar su gestión.

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Entrevista de Guillermo López.