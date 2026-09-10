Mejores Empresas de Argentina: últimos días para sumarse a la edición 2026
Gastón Quignon, de Deloitte, explicó en Cadena 3 cómo acceder a una evaluación gratuita y confidencial. Las firmas reciben un diagnóstico de gestión y acompañamiento profesional.
10/09/2026 | 15:07Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3, protagonista en la premiación a las Mejores Empresas de Argentina 2025
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La Argentina Posible
La convocatoria 2026 de Mejores Empresas de Argentina estará abierta hasta este fin de semana, según informó Gastón Quignon, socio líder de Crecimiento de Mercado de Deloitte Argentina y de la práctica de Impuestos y Servicios Legales. El programa ofrece a las empresas participantes una evaluación gratuita de su gestión y acompañamiento para identificar oportunidades de mejora.
En diálogo con Cadena 3, Quignon explicó que se trata de la quinta edición argentina de una iniciativa global que busca dar visibilidad a las pequeñas y medianas empresas. En el país, Deloitte desarrolla el programa con Banco Comafi, la Universidad del CEMA (UCEMA) y Cadena 3 como aliados estratégicos.
"Busca reconocer a aquellas empresas que se destacan por sus buenas prácticas de gestión, por su potencial de crecimiento y por su capacidad de generar valor de manera sostenida", señaló.
Los interesados pueden registrarse en la página de Mejores Empresas de Argentina o a través del enlace al programa disponible en el sitio de Cadena 3. Quignon remarcó que la inscripción es sencilla y gratuita, y aclaró: "Toda la información que se comparta es confidencial".
Una vez completado el registro, cada compañía recibe la asistencia de un profesional que la acompaña durante el recorrido y colabora con el diagnóstico final. La evaluación abarca la estrategia, los modelos de negocio y el esquema financiero, con el objetivo de detectar aspectos que puedan mejorarse.
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Mejores Empresas Argentina. Cadena 3 vuelve a acompañar el certamen "Mejores Empresas de Argentina"
La radio participa junto a Deloitte, Banco Comafi y la Universidad del CEMA. Corina Lozada destacó el valor del proceso para las pymes y el aporte federal de la emisora.
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Según explicó, la propuesta invita a empresarios y emprendedores a dedicar un momento a revisar cómo funcionan sus organizaciones y qué cambios podrían potenciar su crecimiento.
Quignon también destacó el alcance federal de la convocatoria. Mencionó la participación de firmas de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, así como de Santiago del Estero, San Juan, La Pampa, Jujuy, Santa Cruz y Neuquén.
"Estamos súper orgullosos de que el programa sea federal", afirmó. Agregó que la iniciativa abarca distintos sectores económicos, con empresas de servicios, comercio, construcción e industria manufacturera.
Otro componente del proceso es el intercambio entre participantes. Quignon indicó que las compañías acceden a contenidos exclusivos y establecen vínculos con otros empresarios y especialistas, además de recibir el acompañamiento previsto en la evaluación.
"Empezás a ganar una visibilidad que te puede abrir puertas y oportunidades tanto a nivel nacional como internacional", sostuvo, al referirse a las posibilidades que puede generar esa red de contactos.
El representante de Deloitte señaló que hay empresas que participaron en más de una edición y vinculó esa continuidad con la posibilidad de trabajar sobre las oportunidades de mejora detectadas.
Al precisar el cierre de la convocatoria, confirmó: "Tenemos tiempo hasta este fin de semana". También destacó que el valor de la experiencia incluye la posibilidad de revisar la trayectoria de cada organización, reconocer su impacto en la comunidad y evaluar cómo mejorar su gestión.
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Participación récord. Cerró exitosamente la primera etapa del programa Mejores Empresas de Argentina
Unas 56 firmas, provenientes de provincias como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Mendoza y Tucumán quedaron seleccionadas para la siguiente etapa del programa que busca potenciar el talento empresarial.
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Entrevista de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Qué es la convocatoria 2026 de Mejores Empresas de Argentina? Es un programa que ofrece a las empresas una evaluación gratuita de su gestión y acompañamiento para identificar oportunidades de mejora.
¿Quién es el responsable de informar sobre la convocatoria? Gastón Quignon, socio líder de Crecimiento de Mercado de Deloitte Argentina.
¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? La convocatoria estará abierta hasta este fin de semana.
¿Dónde se pueden registrar las empresas interesadas? En la página de Mejores Empresas de Argentina o a través del enlace en el sitio de Cadena 3.
¿Por qué es importante participar en esta convocatoria? Permite a las empresas recibir una evaluación gratuita, mejorar su gestión y acceder a una red de contactos que puede abrir oportunidades a nivel nacional e internacional.