Tragedia en Suiza: dos fallecidos tras explosión en central hidroeléctrica

FOTO: Dos muertos en una explosión en una central hidroeléctrica de Suiza.

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- La central hidroeléctrica de Ritom, ubicada en Piotta, en el cantón suizo de Ticino, fue escenario de una explosión que cobró la vida de dos personas, según la información proporcionada por la policía local.

El incidente ocurrió poco después de las 9:30 de la mañana del miércoles (07:30 GMT), cuando se registró un grave accidente laboral. Los servicios de emergencia fueron llamados tras recibir reportes de un incendio dentro del edificio.

En el momento de la explosión, dos trabajadores se encontraban en el lugar. Lamentablemente, ambos, de 18 y 55 años, perdieron la vida. La causa de la explosión aún no ha sido determinada, según los primeros informes.

Además de las víctimas fatales, la explosión provocó daños significativos en la estructura del edificio.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a este trágico accidente, según se indica en el comunicado emitido.