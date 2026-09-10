Tragedia en Suiza: dos fallecidos tras explosión en central hidroeléctrica
Un accidente laboral en la central hidroeléctrica de Ritom, en Ticino, resultó en la muerte de dos trabajadores. La investigación está en curso para esclarecer lo sucedido.
FOTO: Dos muertos en una explosión en una central hidroeléctrica de Suiza.
Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- La central hidroeléctrica de Ritom, ubicada en Piotta, en el cantón suizo de Ticino, fue escenario de una explosión que cobró la vida de dos personas, según la información proporcionada por la policía local.
El incidente ocurrió poco después de las 9:30 de la mañana del miércoles (07:30 GMT), cuando se registró un grave accidente laboral. Los servicios de emergencia fueron llamados tras recibir reportes de un incendio dentro del edificio.
En el momento de la explosión, dos trabajadores se encontraban en el lugar. Lamentablemente, ambos, de 18 y 55 años, perdieron la vida. La causa de la explosión aún no ha sido determinada, según los primeros informes.
Además de las víctimas fatales, la explosión provocó daños significativos en la estructura del edificio.
Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a este trágico accidente, según se indica en el comunicado emitido.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Suiza?
Una explosión en la central hidroeléctrica de Ritom resultó en la muerte de dos trabajadores.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Los fallecidos son dos ciudadanos suizos de 18 y 55 años.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar el miércoles a las 9:30 de la mañana.
¿Dónde sucedió el hecho?
En la central hidroeléctrica de Ritom, en Piotta, Ticino, Suiza.
¿Qué medidas se están tomando?
Las autoridades han comenzado una investigación para determinar las causas del accidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]