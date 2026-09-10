Murió Jorge Ríos, el jubilado que se hizo conocido por matar a un delincuente en 2020

FOTO: Falleció Jorge Ríos, el jubilado que se defendió de un robo en su hogar en Quilmes

Buenos Aires, 10 septiembre (NA) –Jorge Ríos, el jubilado que se hizo conocido tras matar a un delincuente durante un intento de robo en su vivienda de Quilmes en julio de 2020, falleció a los 76 años tras enfrentar múltiples problemas de salud.

Su abogado, Alejandro Marino Cid Aparicio, confirmó el deceso y detalló que Ríos había estado internado durante un tiempo en el Sanatorio Urquiza de Quilmes.

El incidente por el que Ríos se volvió famoso tuvo lugar en julio de 2020, cuando fue sorprendido por un grupo de cinco delincuentes armados, entre ellos Franco Moreyra, quien lo atacó con un destornillador. Para defenderse, Ríos disparó en su patio, hiriendo a Moreyra, quien falleció mientras intentaba escapar.

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La autopsia reveló que el ladrón recibió dos disparos en el pecho y el abdomen, lo que causó su muerte por un shock hipovolémico.

En junio de 2023, a pocos días de que se llevara a cabo el juicio por la muerte de Moreyra, se dictó el sobreseimiento de Ríos por el delito de homicidio agravado. El juez Rubén Darío Hernández argumentó que los disparos fueron una respuesta a una agresión ilegítima y que Ríos no continuó disparando una vez que el ladrón cayó.

El dictamen también señaló que las cámaras de seguridad mostraron que Moreyra cayó a pocos metros en la vía pública y que Ríos no volvió a disparar tras el ataque.

Años después, se llevaron a cabo juicios contra los otros implicados en el robo. Martín "Perro" Salto fue condenado a tres años y cuatro meses, y tras cumplir dos tercios de su pena y pagar una fianza, fue liberado. Otros tres delincuentes, Christian Javier Chara, David Ezequiel Córdoba y Claudio Nicolás "Enano" Dahmer, también recibieron penas y fueron liberados bajo condiciones que les prohíben acercarse a menos de 500 metros de la familia de Ríos.

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Caso del jubilado que mató al ladrón en Quilmes. El fiscal Ariel Rivas no pedirá la prisión preventiva de Jorge Ríos. Tomó en cuenta la edad del jubilado, 71, y su estado de salud. Ríos seguirá procesado por homicidio agravado por uso de arma. pic.twitter.com/PvHhE5BVMS — Vía Szeta (@mauroszeta) July 29, 2020

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