Boca pierde a su arquero Montero para el crucial partido ante Central Córdoba

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Álvaro Montero, el arquero de Boca, no podrá estar presente en el partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero, que corresponde a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El jugador, que se unió al club en el último mercado de pases, tuvo que viajar a Colombia debido al fallecimiento de su abuela y no regresará a tiempo para el encuentro ante el Ferroviario.

Montero había sido titular en el reciente triunfo de Boca por 1-0 sobre el San Pablo de Brasil, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras ese encuentro, el director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena destacó su destacada actuación y mencionó el difícil momento que está atravesando el arquero.

Además, Montero ha sido fundamental para el equipo en las competiciones nacionales e internacionales, sobresaliendo en las series de penales contra Vélez y O'Higgins de Chile en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, respectivamente.

En su ausencia, el arquero Leandro Brey tomará su lugar bajo los tres palos, aportando su experiencia al equipo. Se espera que Montero regrese para el partido del próximo martes 15 de septiembre, cuando Boca visite a San Pablo en busca de un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana.