Colapinto terminó decimocuarto en la práctica libre 1 del Gran Premio de España

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un discreto comienzo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, al finalizar en la decimocuarta posición en la primera práctica libre.

Colapinto, que viene de terminar noveno en el GP de Italia, registró un mejor tiempo de 1:35,933 y finalizó a un segundo y 856 milésimas del líder, que fue el británico George Russell (Mercedes).

Tanto Colapinto como su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, tuvieron un comienzo de sesión complicado debido a que antes de finalizar su primer giro tuvieron que volver a boxes para modificar algunos aspectos de la puesta a punto de sus monoplazas y estuvieron varios minutos para volver a salir al Circuito de Madring.

Estos minutos que perdieron fueron claves, ya que se trata de un circuito nuevo en el que todos intentaron dar la mayor cantidad posibles de giros con el objetivo de familiarizarse con cada rincón del mismo.

De todas maneras, tanto Gasly como Colapinto finalizaron en una más que aceptable posición al quedar duodécimo y decimocuarto, respectivamente.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el liderazgo fue para Russell, quien registró un tiempo de 1:34,077, mientras que su escolta fue su compañero de equipo en Mercedes, el italiano Kimi Antonelli, a 286 milésimas. El top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La actividad en el GP de España continuará a las 12 del mediodía con la segunda sesión de entrenamientos.

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