Los beneficios climáticos de la irrigación podrían igualar 363 años de sus propias emisiones

Un nuevo estudio de Colorado State University destacó que la irrigación en Estados Unidos podría ofrecer un beneficio climático significativo al permitir a los agricultores producir más alimentos sin necesidad de convertir más tierras naturales en agricultura. Esta investigación mostró que, si se eliminara la irrigación, reemplazar la producción agrícola perdida requeriría expandir las tierras agrícolas, lo que generaría emisiones de gases de efecto invernadero 363 veces mayores que las emisiones actuales asociadas a la irrigación.

Los investigadores estimaron que las emisiones evitadas al prevenir esta conversión de tierras equivalen a 363 años de las emisiones anuales actuales de la irrigación en EE.UU. Sin duda, un hallazgo que pone de relieve la importancia de la irrigación en la mitigación del cambio climático.

La importancia de conservar tierras para el clima

Los ecosistemas naturales almacenan grandes cantidades de carbono en su vegetación y suelos. La conversión de bosques, praderas y otros paisajes en tierras agrícolas libera parte de ese carbono almacenado a la atmósfera. Según el estudio, el uso agrícola de la tierra y la conversión de tierras para producir alimentos, fibras y combustibles representan casi una cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esto convierte los cambios en el uso de la tierra agrícola en una consideración clave para los esfuerzos de reducción de emisiones.

El autor principal, Avery Driscoll, quien realizó la investigación como estudiante de doctorado en CSU, afirmó: "Quedó claro que la irrigación tiene un efecto neto positivo en las emisiones. Las emisiones evitadas por la reducción del cambio indirecto de uso de la tierra fueron mucho mayores que las emisiones directas, y eso podría disminuir aún más con la electrificación".

Fuentes de emisiones de la irrigación

La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas directamente a la irrigación provienen de la energía necesaria para mover el agua. Los sistemas de bombeo, que funcionan tanto en las granjas como para transferir agua entre cuencas fluviales, generan emisiones cuando dependen de combustibles fósiles. Sin embargo, los investigadores sugirieron que este aspecto podría ser relativamente fácil de reducir, al reemplazar los sistemas de bombeo a base de combustibles fósiles por equipos eléctricos, especialmente a medida que la red eléctrica se vuelve más limpia.

El análisis más reciente es el primero del grupo en comparar directamente esas emisiones con los beneficios indirectos en términos de gases de efecto invernadero que se generan cuando la irrigación reduce la necesidad de convertir más tierras en agricultura.

Casi 7 gigatoneladas de emisiones evitadas

Los investigadores calcularon que la irrigación previene aproximadamente 6.86 gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero al evitar la conversión de tierras. Este total supera todas las emisiones de gases de efecto invernadero de EE.UU. en 2024, que fueron de 5.91 gigatoneladas, y equivale a aproximadamente el 13% de las emisiones globales totales de ese año, según Driscoll.

Los hallazgos subrayan la necesidad de que las políticas agrícolas que consideran el clima tengan en cuenta tanto las emisiones generadas directamente en las granjas como los efectos indirectos que la productividad agrícola puede tener sobre el uso de la tierra en otros lugares.

Driscoll añadió: "Este enfoque integral para contabilizar las emisiones directas del campo y los impactos indirectos del uso de la tierra nos permite identificar oportunidades locales para reducir emisiones, a través de la electrificación de bombas y la descarbonización de la red, mientras maximizamos los beneficios asociados con el aumento de la productividad".

Modelando un Estados Unidos sin irrigación

Para determinar cuánto terreno ahorra actualmente la irrigación, los científicos midieron cuánto mejoran los rendimientos de los cultivos debido a la irrigación en los diferentes condados de EE.UU. Utilizaron un modelo económico global que simula la producción agrícola, el consumo y el comercio internacional, lo que les permitió estimar cómo cambiaría la agricultura si todos los cultivos en EE.UU. dependieran completamente de la lluvia.

Luego, combinaron esos resultados con mapas que muestran cuánto carbono se almacena en la vegetación y los suelos, y calcularon las emisiones de gases de efecto invernadero que podrían resultar de la conversión de paisajes naturales en tierras agrícolas.

La irrigación y sus compensaciones

El coautor Nathan Mueller, profesor asociado en CSU, comentó: "Podemos mostrar este gran beneficio de la irrigación en EE.UU. para las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario. Sin embargo, al hablar sobre el uso del agua, particularmente en el oeste de EE.UU., hay compensaciones con cada uso y más allá de la agricultura y las emisiones de gases de efecto invernadero".

Las compensaciones son especialmente importantes en el oeste de EE.UU., donde gran parte del sistema agrícola depende en gran medida de la irrigación. Las fuentes de agua en la región deben satisfacer las necesidades de las granjas, así como de comunidades, ecosistemas y otras demandas.

Dependencia de la irrigación en una granja de Colorado

Alex Brown, un exalumno de CSU, ha cultivado y criado ganado en la misma propiedad en el condado de Yuma, Colorado, durante 120 años. "Necesitamos la irrigación para cumplir con nuestras necesidades y nuestro deber de seguir alimentando al mundo", dijo Brown, quien agregó que si no pudieran irrigar, los agricultores tendrían que arar tierras de pastoreo menos productivas y más ecológicamente sensibles para los cultivos.

La irrigación también puede ayudar a las granjas a soportar condiciones de cultivo cada vez más difíciles. "La irrigación es una poderosa estrategia de adaptación", concluyó Driscoll. "Aumenta la productividad, aumenta la resiliencia al estrés por calor y sequía, y, por supuesto, mantener y aumentar la producción agrícola es una prioridad crítica".

Este estudio fue financiado por la Fundación Nacional de Ciencias y el Instituto de IA para la Tierra, la Economía, la Agricultura y la Silvicultura, con el apoyo del Departamento de Agricultura de EE.UU..