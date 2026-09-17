Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 17 de septiembre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe
en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Santa Fe
es de few clouds
, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 52%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5.66 m/s desde el noreste y la presión atmosférica se sitúa en 1021 hPa.
El clima hoy jueves 17 de septiembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Las condiciones meteorológicas se presentan favorables, sin probabilidades de lluvias. El viento se mantendrá en calma, contribuyendo a un ambiente agradable durante la jornada.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Santa Fe
se mantendrá variado. Para el viernes 18 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 24°, con cielo nublado. El sábado 19, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 27°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 20, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 24°, con cielo mayormente nublado. Finalmente, el lunes 21, se espera una mínima de 14° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado.