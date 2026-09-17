Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 17 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, Rosario disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 45%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el norte, contribuyendo a la frescura del día. La presión atmosférica es de 1024 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 11° y la máxima alcance los 26°. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad del 45% y la buena visibilidad son características que acompañarán la jornada. El viento, que sopla a 6 m/s, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 18 de septiembre se prevé una mínima de 14° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 19 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 29°, también con cielo nublado. El domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 21 de septiembre, las temperaturas serán de 12° a 24°, con cielo nublado. Finalmente, el martes 22 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 27°, con cielo mayormente nublado.