Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 17 de septiembre

Este jueves 17 de septiembre, el clima en CABA se presenta con condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se sitúa en un 56%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones de cielo serán de cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad durante la jornada. El viento, aunque suave, puede generar una ligera brisa que será refrescante.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El viernes 18 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con nubes cubiertas. El sábado 19, la temperatura mínima será de 14° y la máxima de 18°, con cielo despejado. Sin embargo, el domingo 20 se prevé un descenso en la temperatura, con mínimas de 13° y máximas de 18°, y la posibilidad de lluvias moderadas.

El lunes 21 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 19°, con nubes dispersas. Finalmente, el martes 22, se espera una mínima de 11° y una máxima de 17°, con cielo cubierto. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden variar.