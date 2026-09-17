En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 17 de septiembre

Este jueves 17 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 10° y 22°. Las condiciones serán de cielo despejado y vientos suaves, ideales para disfrutar al aire libre.

17/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este jueves 17 de septiembre, el clima en CABA se presenta con condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se sitúa en un 56%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones de cielo serán de cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad durante la jornada. El viento, aunque suave, puede generar una ligera brisa que será refrescante.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El viernes 18 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con nubes cubiertas. El sábado 19, la temperatura mínima será de 14° y la máxima de 18°, con cielo despejado. Sin embargo, el domingo 20 se prevé un descenso en la temperatura, con mínimas de 13° y máximas de 18°, y la posibilidad de lluvias moderadas.

El lunes 21 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 19°, con nubes dispersas. Finalmente, el martes 22, se espera una mínima de 11° y una máxima de 17°, con cielo cubierto. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden variar.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf