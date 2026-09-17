Spotify amplía su programa de podcasts a 35 nuevos países y mejora las ganancias para creadores
Spotify anunció la expansión de su programa de socios para podcasts a 35 países, incluyendo Italia y Brasil. Desde enero, los ingresos para creadores han aumentado más de un tercio, gracias a nuevos términos y condiciones.
FOTO: Logo de Spotify en un teléfono
Spotify anunció la expansión de su programa de socios para podcasts a un total de 35 países, que incluye naciones como Italia, España, Brasil, México, Colombia, Polonia, Chile, República Dominicana y Bahamas, a partir de este otoño. Este programa permite a los podcasters ganar dinero a través de la publicidad y la participación en los ingresos de usuarios Premium.
Los podcasters elegibles podrán generar ingresos tanto de podcasts de video como de audio. Las impresiones de video de usuarios Premium contarán para los ingresos, así como la participación de ingresos por publicidad de usuarios que escuchan el programa de forma gratuita. La compañía aclaró que los creadores pueden distribuir sus programas en otras plataformas y conservar todos los ingresos que obtengan de patrocinadores.
Hasta ahora, Spotify había implementado su programa de podcasts en EE.UU., Europa y Australia, siendo esta la mayor expansión geográfica de dicho programa. La compañía informó que el consumo de podcasts de video en Spotify ha aumentado un 140% desde que se lanzó la función en 2022, y que los pagos mensuales totales a los shows han crecido un 33% desde enero.
Además, Spotify modificó este año los criterios de elegibilidad para ganar ingresos a partir de podcasts de video. Ahora, los creadores pueden postularse si tienen un mínimo de tres episodios en línea, 2,000 horas de consumo y 1,000 miembros de audiencia comprometidos en los últimos 30 días. La empresa indicó que este cambio ha incrementado el consumo en los shows participantes en un promedio del 45%.
Lectura rápida
¿Qué anunció Spotify?
Spotify anunció la expansión de su programa de socios para podcasts a 35 nuevos países.
¿Cuándo se implementará?
La expansión se implementará a partir de este otoño.
¿Qué países se incluyen?
Los países incluyen Italia, España, Brasil, México, Colombia, Polonia, Chile, República Dominicana y Bahamas.
¿Cómo han aumentado los ingresos?
Los ingresos para creadores han aumentado más de un tercio desde enero de este año.
¿Cuáles son los nuevos criterios de elegibilidad?
Los creadores deben tener al menos tres episodios, 2,000 horas de consumo y 1,000 miembros de audiencia comprometidos en los últimos 30 días.