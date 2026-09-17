FOTO: Nueva pericia en el caso de Ángel López: se investigará la causa de su muerte

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – Se realizará una nueva pericia en el caso de la muerte de Ángel López, el niño que presuntamente fue asesinado en Comodoro Rivadavia por su madre y su padrastro. La decisión responde a la solicitud de las defensas, quienes expresaron su disconformidad con los análisis realizados previamente.

Según fuentes del caso, la pericia está programada para el próximo miércoles 21 de octubre en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su objetivo es determinar la causa de muerte de Ángel y verificar si las infiltraciones de sangre halladas en su cuero cabelludo están vinculadas a su fallecimiento.

El querellante Roberto Castillo comentó que el análisis a realizar será similar a los anteriores, aunque en esta ocasión fue solicitado por Mariela Altamirano, madre del niño, y su padrastro Maicol González.

Castillo destacó: "La defensa no está de acuerdo con los resultados de las pericias anteriores dado que brinda dos causales de muerte: neumonía de manera concomitante con veinte impactos en la cabeza", lo que ha llevado a la solicitud de esta nueva evaluación.

Además, se informó que las muestras biológicas recolectadas durante la investigación, que se encontraban en Comodoro Rivadavia, han sido trasladadas a Buenos Aires para su análisis.