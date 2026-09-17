Insólito: entraron a robar a una casa y se llevaron hasta el pollo descongelado en Rafaela

Un insólito hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos del barrio Italia, en la ciudad santafesina de Rafaela.

Delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario durante la mañana y vulneraron el ingreso a la vivienda cerca del mediodía para perpetrar un cuantioso robo que incluyó elementos de la canasta básica y la comida de la jornada.

La víctima descubrió el hecho al regresar de su jornada laboral. Además de constatar el faltante de herramientas y dispositivos electrónicos habituales en este tipo de ilícitos, notó la ausencia de varios paquetes de alimentos y del pollo que había dejado preparado para la cena.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre los elementos sustraídos por los asaltantes se detallan:

Electrodomésticos y tecnología: una notebook, un horno eléctrico, una pava eléctrica, una batidora y un reloj digital.

Herramientas e insumos: una caja de taladro, una cuchara de albañil y un envase de aceite para motocicleta.

Alimentos y mercadería: un paquete de polenta, fideos, arroz, queso, yerba mate, un equipo de mate con termo, sal de mesa y un pollo crudo que se encontraba en proceso de descongelado dentro de la heladera.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el accionar de los sospechosos a plena luz del día. La investigación quedó radicada en la jurisdicción correspondiente para lograr la identificación de los autores y la recuperación de las pertenencias robadas.