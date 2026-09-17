Insólito: entraron a robar a una casa y se llevaron hasta el pollo descongelado en Rafaela
El hecho ocurrió en el barrio Italia a plena luz del día. Los delincuentes no solo se apoderaron de electrodomésticos y herramientas, sino también de mercadería y la cena de la víctima.
17/09/2026 | 09:39Redacción Cadena 3
FOTO: Pollo congelado (imagen creada con IA).
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Un insólito hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos del barrio Italia, en la ciudad santafesina de Rafaela.
Delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario durante la mañana y vulneraron el ingreso a la vivienda cerca del mediodía para perpetrar un cuantioso robo que incluyó elementos de la canasta básica y la comida de la jornada.
La víctima descubrió el hecho al regresar de su jornada laboral. Además de constatar el faltante de herramientas y dispositivos electrónicos habituales en este tipo de ilícitos, notó la ausencia de varios paquetes de alimentos y del pollo que había dejado preparado para la cena.
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Entre los elementos sustraídos por los asaltantes se detallan:
Electrodomésticos y tecnología: una notebook, un horno eléctrico, una pava eléctrica, una batidora y un reloj digital.
Herramientas e insumos: una caja de taladro, una cuchara de albañil y un envase de aceite para motocicleta.
Alimentos y mercadería: un paquete de polenta, fideos, arroz, queso, yerba mate, un equipo de mate con termo, sal de mesa y un pollo crudo que se encontraba en proceso de descongelado dentro de la heladera.
Las cámaras de seguridad del sector registraron el accionar de los sospechosos a plena luz del día. La investigación quedó radicada en la jurisdicción correspondiente para lograr la identificación de los autores y la recuperación de las pertenencias robadas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el barrio Italia? Un robo a una vivienda dejó como resultado el faltante de alimentos y electrodomésticos.
¿Quién fue la víctima? Un propietario que regresó de su jornada laboral y encontró su casa desvalijada.
¿Cuándo sucedió el hecho? El robo ocurrió cerca del mediodía, mientras el propietario estaba ausente por la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el robo? En el barrio Italia, en la ciudad santafesina de Rafaela.
¿Cómo se llevó a cabo el robo? Los delincuentes vulneraron el ingreso a la vivienda aprovechando la ausencia del propietario.
¿Por qué es relevante el caso? Las cámaras de seguridad registraron a los sospechosos, lo que podría ayudar en la investigación para recuperar las pertenencias robadas.