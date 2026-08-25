Tragedia vial en Alta Gracia: detienen al conductor de la RAM y sospechan que manejaba alcoholizado

Una verdadera pesadilla conmociona a la provincia tras el violento choque frontal en el que lamentablemente murieron cuatro personas. La investigación, a cargo del fiscal Diego Fernández en la sede judicial de Alta Gracia, registra avances sustanciales que complican de manera drástica la situación procesal del conductor de la camioneta RAM involucrada.

El hecho suma un impacto emocional todavía más profundo al conocerse las historias humanas detrás de la tragedia. En el interior del vehículo de menor tamaño, un Volkswagen blanco, viajaba un joven de 23 años junto a su entorno familiar.

"Iba a ser papá": el desgarrador trasfondo familiar

Durante las primeras actuaciones, fuentes vinculadas a la causa y allegados a las víctimas confirmaron un dato desolador respecto al joven que perdió la vida tras haber sido buscado por sus familiares luego de sufrir previamente un percance con su motocicleta.

"Una de las mujeres que iba en el interior del auto más chico, del Volkswagen, según la Fiscalía y según los familiares, estaba embarazada. Tremendo... El chico que se había ido en moto, 23 años, al que la familia va a buscar y que muere en el episodio, ese chico iba a ser papá."

Esta revelación le da un matiz aún más dramático al caso y acrecienta la conmoción en la comunidad mientras los familiares enfrentan las desgarradoras consecuencias de la colisión.

Imputación, arresto y el carril del impacto

En el plano estrictamente judicial, las evidencias iniciales resultaron determinantes para disponer la privación de la libertad del sospechoso. Los primeros peritajes planimétricos y testimonios recolectados en la escena del choque permitieron establecer la mecánica primaria de la tragedia.

-La decisión del fiscal: se ordenó la inmediata detención del conductor de la camioneta RAM.

-La carátula: Afronta cargos por homicidio culposo calificado y conducción temeraria.

-El punto del impacto: Las imágenes y marcas sobre el asfalto indican que la colisión ocurrió en el carril por donde transitaba el VW Gol de color blanco.

Estas pruebas sostienen, en esta etapa inicial de la causa, que el conductor de la camioneta invadió el carril contrario y desencadenó el fatal desenlace.

Análisis químicos: la sospecha firme de alcoholemia

Aunque la Justicia esperará las conclusiones de los peritajes definitivos para cerrar el cuadro probatorio, la Fiscalía mantiene la mirada puesta en el estado de ebriedad en el que habría conducido el acusado al momento del choque.

La instrucción se encuentra a la espera de los análisis de laboratorio para confirmar formalmente el dosaje en sangre. De acuerdo con las fuentes del caso, "todo indicaría que por lo menos el conductor de la RAM estaba bajo los efectos del alcohol", motivo por el cual también se solicitaron informes toxicológicos complementarios para verificar si también había consumido drogas.

Informe de Francisco Centeno.