Alerta internacional sobre el riesgo de los sistemas de armas autónomas en conflictos bélicos

GINEBRA — Agencias internacionales manifestaron el martes su preocupación por el peligro que representan los sistemas de armas autónomas, comúnmente referidos como "robots asesinos", destacando que "los riesgos se han intensificado".

En un comunicado conjunto, las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja instaron a los países a establecer límites y restricciones en el uso de estas armas. Aunque el documento no solicita una prohibición total, resalta que el desarrollo de estos sistemas avanza rápidamente, a pesar de que la ONU y la Cruz Roja no han confirmado su uso en combates.

"Nos encontramos peligrosamente cerca de cruzar un límite moral: la transformación de seres humanos en víctimas por parte de máquinas completamente autónomas", advirtió Alessandra Vellucci, portavoz de la ONU en Ginebra, durante la lectura de la declaración conjunta del secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric.

El comunicado reafirmó la urgencia de este llamado, señalando que "las preocupaciones fundamentales permanecen, pero los riesgos han aumentado".

Ambas organizaciones subrayaron que el desarrollo de tecnología bélica está ocurriendo a una "velocidad récord", lo que ha alterado el sistema de normas internacionales y ampliado la brecha entre las capacidades tecnológicas y las limitaciones regulatorias.

"Los sistemas de armas autónomas no son una cuestión del futuro; ya está en marcha una carrera hacia una mayor autonomía en estos sistemas", advirtió la declaración conjunta.

Este llamado se produce en el contexto de una próxima reunión de negociadores en Ginebra, programada para noviembre, que abordará formas de fortalecer la actual Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. El CICR y la ONU consideran que esta conferencia "ofrece el camino más claro disponible" para avanzar hacia normas jurídicas vinculantes sobre el uso de sistemas autónomos.

A pesar de los esfuerzos por limitar el uso de estas armas, ha sido difícil establecer restricciones efectivas. Este nuevo impulso ocurre mientras drones y otras tecnologías avanzadas se utilizan en conflictos en lugares como Ucrania, Oriente Medio y Sudán.

"Los propios científicos e ingenieros que desarrollan estos sistemas han dado la voz de alarma", afirmaron las organizaciones. "Cuando los arquitectos de esta tecnología solicitan límites, los Estados no pueden permitirse permanecer inactivos".

"Este año debe marcar un punto de inflexión", concluyó el comunicado.