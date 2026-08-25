El número de víctimas por los terremotos en Venezuela asciende a 6.509

FOTO: Personas sentadas sobre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda.

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El Gobierno de Venezuela informó que la cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó al litoral central del país ha llegado a 6.509, según el último boletín semanal emitido el lunes.

El reporte mantiene en 6.462 el total de personas rescatadas con vida, mientras que 226.696 personas han recibido atención médica en hospitales desde la catástrofe ocurrida hace dos meses.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, la evaluación de viviendas ha alcanzado un total de 60.785 inspecciones en todo el país, de las cuales:

35.545 han sido catalogadas como habitables, 14.239 tienen restricciones de uso, y 11.001 han sido clasificadas como de alto riesgo.

Asimismo, el boletín reporta que se han entregado 335 viviendas nuevas a familias afectadas, mientras el Gobierno se propone adjudicar 4.000 unidades antes de finalizar el año.

Por otro lado, en relación a la remoción de escombros, las autoridades han contabilizado 600.790 toneladas recolectadas, lo que representa el 28,61 % del total estimado.

Agencia NA