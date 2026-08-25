FOTO: El acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko enfrentará un juicio por jurados en Neuquén

Buenos Aires, 25 agosto (NA) – El individuo detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén se enfrentará a un juicio por jurados tras la solicitud de la Fiscalía, que también consiguió la exclusión de una perito de la defensa y la invalidez del informe que presentó.

El juez de garantías Juan Guaita aceptó los pedidos del fiscal jefe Agustín García y de la fiscal del caso Guadalupe Inaudi en relación al acusado R.D.S. y a la perito investigada. Uno de los puntos centrales que plantearon fue la idoneidad de la perito, quien elaboró un dictamen médico sobre el imputado, cuestionando su título habilitante para ejercer como experta médica.

En la audiencia previa, se presentó documentación que demostró que la mujer no contaba con el título habilitante que la defensa había informado. Además, se incorporó un informe del Registro Nacional de Reincidencia que reveló dos condenas firmes relacionadas con el ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación de título y el uso de documentación falsa.

Al comunicar su decisión, el juez consideró que estos elementos eran suficientes para excluir a la perito y declarar inválido su informe, que no podía ser considerado como una pericia válida.

En consecuencia, la mujer enfrenta ahora una investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos, que busca determinar si se cometió algún delito.

El juez también accedió a la solicitud de la Fiscalía para que el caso sea juzgado por un jurado popular compuesto por 16 personas, de las cuales 12 serán titulares y cuatro suplentes, quienes decidirán sobre la responsabilidad penal del acusado.

El hecho

Según la acusación del MPF y la querella particular, R.D.S. fue responsable del asesinato de Azul Semeñenko, mujer trans, utilizando golpes con elementos contundentes y al menos 25 heridas de arma blanca. El ataque, que también incluyó lesiones defensivas, provocó una hemorragia interna masiva al dañar el corazón y la aorta torácica.

El crimen se llevó a cabo en la madrugada del 25 de septiembre de 2025, en el domicilio del imputado, al que ambos llegaron tras ser abordada Semeñenko mientras ofrecía servicios sexuales en la vía pública.

Posteriormente, el acusado trasladó el cuerpo, envuelto en una lona y atado con alambres, hasta un canal de desagüe en calle Pergamino, donde fue encontrado el 14 de octubre, en avanzado estado de descomposición.

El delito que se le imputa a R.D.S. es homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer en un contexto de violencia de género, según los artículos 80 incisos 2°, 4° y 11° del Código Penal, en calidad de autor.