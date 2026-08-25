Ángel Di María: "Central está vivo, somos un equipo competitivo y fuerte"

Ángel Di María fue una de las figuras de Rosario Central en el empate 2-2 ante Talleres en Córdoba. El delantero marcó los dos goles del Canalla y tuvo otras oportunidades para convertir, pero el arquero rival le negó varias veces el tercero. Después del partido, destacó la reacción del equipo: “Hicimos todo para sacar los tres puntos, no pudimos, pero desde el primer minuto lo intentamos siempre”.

El atacante también se refirió al presente del equipo después de la eliminación en la Copa Libertadores y remarcó que el plantel sigue competitivo. “Hoy demostramos que seguimos vivos, que estamos bien, que somos un equipo competitivo, fuerte, que está peleando siempre todo”, afirmó. En ese sentido, valoró el punto conseguido en Córdoba y sostuvo que Central pudo haber obtenido una victoria por las situaciones generadas.

Di María volvió a hablar además de las molestias físicas que arrastra y que no le impidieron jugar. “Estoy jugando con un poco de dolor, pero intento hacer lo mejor posible siempre”, explicó. El futbolista contó que viene trabajando de manera constante para tratar de superar la pubalgia: “Me está costando, lo estoy trabajando constantemente, pero no es fácil”.

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Con 38 años, el delantero fue consultado por su despliegue durante el encuentro y respondió con humor: “Intento que no se note que tengo 38”. También destacó el crecimiento del equipo y el momento institucional del club: “Central sigue creciendo, en todo sentido las cosas van bien y eso es algo muy lindo para todos nosotros”.

Di María también opinó sobre la sanción de diez fechas que recibió Leandro Paredes en la Selección argentina y consideró que el castigo fue excesivo. “Creo que es exagerado, seguramente va a ser muchísimo menos para todos los chicos”, sostuvo. Consultado por el próximo clásico rosarino, evitó adelantarse y aseguró que el foco está puesto en el próximo partido: “Hoy pensamos en Gimnasia, tenemos la cabeza puesta en eso y el clásico todavía queda una semana más después para pensar”.

Por último, el delantero se refirió a las chances que tuvo Central para ganar y al momento de Enzo Copetti, quien todavía busca convertir con mayor regularidad. “Creo que son rachas”, señaló sobre el delantero. Di María insistió en que el equipo debe continuar sumando y mirando hacia adelante: “Intentamos durante los 90 minutos, creamos un montón de ocasiones y fuimos superiores en todo momento”. Con el empate ante Talleres, el Canalla se mantiene en la pelea y ahora deberá enfocarse en Gimnasia antes de pensar en el clásico.