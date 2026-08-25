Robo comando en el centro de Córdoba: se llevaron millones de la recaudación de la SUBE

Las imágenes parecen sacadas de una película de acción. Cuatro motocicletas rodean un taxi en pleno centro de Córdoba. Al menos dos delincuentes se bajan, rompen el vidrio trasero del vehículo y se llevan varios bolsos. El botín: la recaudación del viernes de las cabinas de carga de la tarjeta SUBE. Millones de pesos.

El operativo fue rápido, coordinado y con apoyo logístico. Según reconstruyó la policía, participaron cuatro motos y dos automóviles de apoyo.

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Cómo se desarmó el operativo

La comisario inspectora Cecilia Farías, jefa del área que administra las más de 3.000 cámaras de videovigilancia del 911, explicó el seguimiento minuto a minuto: “Los operadores de cámara visualizan las características de un vehículo que tenían ya previsto y lo empiezan a seguir con todas las cámaras de la ciudad”.

El seguimiento se intensificó en la Costanera. Allí, dos sujetos bajaron de un auto y se subieron a motos de alta cilindrada. El grupo completo —ocupantes de los dos vehículos más el apoyo de dos motos adicionales— comenzó a perseguir el taxi.

“Rompen el vidrio de la trasera y sustraen unos bolsos”, relató Farías. Inmediatamente después, los delincuentes se dispersaron, descartaron las motos y volvieron a subir a los automóviles de apoyo.

Fue en Avenida Colón donde la policía logró detener a tres de los ocupantes de esos vehículos. Al menos dos personas más permanecen prófugas. El dinero, hasta el momento, no fue recuperado.

Un golpe a la recaudación pública

El taxi transportaba parte de la recaudación del viernes de las cabinas de carga de la SUBE en el casco céntrico. No se trata de un robo improvisado: la banda tenía información precisa sobre el movimiento del dinero y actuó con una organización clara de roles —motoqueros para el asalto directo y vehículos de apoyo para la fuga.

Las imágenes del hecho, difundidas en las últimas horas, generaron fuerte impacto por su crudeza y por la velocidad con la que se desarrolló el operativo.

Informe de Lucía González.