FOTO: Imputaron a joven por intento de femicidio en Rosario: prisión preventiva para el agresor

Buenos Aires, 25 agosto (NA) – Un joven ha sido acusado de intentar asesinar a su expareja en la ciudad de Rosario, y se le ha dictado la prisión preventiva mientras se espera su traslado al servicio penitenciario tras su alta médica.

En la audiencia realizada el lunes en el Centro de Justicia de Rosario, la fiscal Laura Riccardo formalizó la imputación contra Luciano de Gaspari, de 19 años, por tentativa de homicidio triplemente calificado. Este cargo se basa en la relación previa con la víctima, Alison C., de 18 años, así como en la violencia de género y la alevosía del ataque.

El juez de primera instancia Alejandro Negroni aprobó la solicitud de la Fiscalía, ordenando la prisión preventiva efectiva por el tiempo estipulado por la ley, además de la indicación de que el joven sea trasladado al servicio penitenciario una vez que reciba el alta médica.

Los hechos ocurrieron el 20 de agosto por la tarde, cuando el imputado y la víctima se encontraban en un departamento en la calle Paraguay al 1700, en Rosario. Según la reconstrucción, ambos estaban solos en el inmueble y tras una discusión, Luciano llamó a Alison para sorprenderla con un regalo. Al darle la espalda, ella fue atacada con un cuchillo, sufriendo múltiples heridas en el tórax, espalda, manos, brazos, cabeza y abdomen.

La joven fue trasladada al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA), donde permanece internada con pronóstico reservado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía Regional 2, la pareja había mantenido una relación de noviazgo durante aproximadamente cuatro meses, la cual ya había terminado al momento del ataque.