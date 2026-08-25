¿La viste? La hija de Mario Pergolini audicionó en PopStars con un hit de Britney Spears

Valentina Pergolini, la hija de 20 años del conductor Mario Pergolini y la psicóloga Dolores Galán, superó con éxito la primera audición presencial de Popstars.

El mítico concurso de talentos regresó a la pantalla de Telefe a 25 años de su primera edición bajo la conducción de Nicolás Vázquez y con un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García.

La joven artista fue una de las 3.000 seleccionadas —sobre un total de 10.000 aspirantes que enviaron su casting virtual— para presentarse en el Estadio Mary Terán de Weiss.

Frente al equipo de evaluación, Valentina lució el número 2274 e interpretó a capella una versión del clásico "Baby One More Time" de Britney Spears con la que logró impresionar a los jurados y garantizar su pase a la siguiente ronda del certamen.

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Formada en Artes Escénicas, Valentina cuenta con trayectoria previa en la escena artística tras haber participado como asistente de producción en diversos musicales y haber debutado en la calle Corrientes durante 2025 en la obra Despertar de Primavera, dirigida por Fernando Dente.

Tras escuchar su número de participante entre los clasificados, celebró la aprobación junto a sus compañeras para continuar en el proceso que busca conformar a la nueva banda pop femenina del país.

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Valentina Pergolini is the new Valeria Gastaldi https://t.co/imNKPk3267 pic.twitter.com/GR7o6QfoMF — Leilape (@_leilape) August 25, 2026

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