Norberto Marcos revela la verdad detrás de su separación de Fátima Florez

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- El productor Norberto Marcos se sinceró acerca de su relación con la capocómica Fátima Florez y los conflictos que llevaron a su separación. En una charla con Ángel de Brito en LAM (América TV), desmintió la versión de infidelidad que Florez había expuesto en La Mañana con Moria.

Marcos expresó: "Entiendo que se haya terminado el amor, me podría haber pasado a mí. Lo que no entiendo es el odio". Al abordar las acusaciones de infidelidad y de intentar distanciarla de su familia, fue categórico: "Nunca tuve amantes. Lo juro por la vida de mi hijo (...) Ella los odiaba. Se separó de todos y yo hice el esfuerzo para que se juntaran, pero ella estaba muy enojada porque sus padres se separaron y la dejaron sin casa", reveló.

El enojo de Fátima hacia su familia podría haber surgido por la falta de comunicación durante su estancia en Perú, donde, según Marcos, "Nunca la llamaron para ver si estaba viva o muerta".

En ese contexto, el productor relató que su relación seguía su curso normal hasta que, repentinamente, Fátima lo echó de su hogar con el apoyo de su madre, quien también lo habría influenciado negativamente. A pesar de reconocer la inteligencia de su expareja, afirmó que "en cierta forma, Fátima es manipulable" y que se dejó llevar por su entorno.

En cuanto a los derechos sobre el nombre artístico de Fátima Florez, Marcos aclaró que no había disputa, ya que él lo había registrado a su nombre, aunque "les correspondía a ambos". Además, mencionó que la vivienda donde vivieron estaba a nombre de la humorista.

Sobre la sorpresa que le causó la separación, reflexionó: "Ayer un amigo me dijo una frase que tiene mucho que ver con la realidad. Las mujeres hacen el duelo por la separación dos meses antes, el hombre hace el duelo luego de la separación".

La pelea decisiva que cambió todo

A pesar de las constantes discusiones en los últimos años, Marcos identificó un incidente clave que marcó un punto de inflexión en su relación, relacionado con su hijo Federico. Relató que durante un verano habían estado bien, pero una pelea menor desencadenó una serie de discusiones. Federico había hecho amistad con Matías Alé, quien le envió un paquete de sushi. Cuando Federico le comentó a su padre sobre el paquete, este le pidió que no lo aceptara, ya que no les gustaba el sushi.

La reacción de Fátima al enterarse de la situación fue desproporcionada: "Entonces, ella se la agarró con Fede y le empezó a gritar adelante de toda la gente. Mi hijo se puso muy mal", confesó Marcos. Este episodio reveló un profundo resentimiento: "Pienso que ella nunca lo quiso a mi hijo. Ella nunca aceptó que yo tuviera un hijo. Nunca entendió que el amor por una mujer y por un hijo son diferentes".

Agencia NA