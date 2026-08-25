Aumento leve en consultas por influenza en Argentina: detalles y contexto

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Se ha registrado un leve aumento en la positividad de influenza en las consultas ambulatorias que llegó al 18,6%, después de haber alcanzado un mínimo de 10,0% en la semana epidemiológica (SE) 31. Este incremento se atribuye al ingreso de notificaciones tardías al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0) y no a un aumento real en los casos.

De acuerdo con el informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la SE 32, al momento se han confirmado 1.375 casos en el año, de los cuales 1.114 son de Influenza A y 256 de Influenza B.

Además, el informe señala que se mantiene la tendencia a la baja de casos de neumonía, mientras que se reporta un predominio de virus sincicial respiratorio (VSR) en los pacientes internados. El SARS-CoV-2, por su parte, se mantiene en niveles bajos, con solo una detección en pacientes graves durante las últimas cuatro semanas.

En relación al VSR, los casos se han mantenido estables, con 26 confirmaciones en las últimas cuatro semanas, mientras que se han registrado 263 casos positivos en pacientes internados, lo que representa un leve descenso respecto a la semana anterior, que había reportado 284 confirmaciones.

En cuanto a los casos de influenza, se confirmaron 35 en las últimas cuatro semanas, en comparación con 65 en la SE 31. Por otro lado, el SARS-CoV-2 mostró una disminución de 4 detecciones a solo 1, y se notificaron 8 codetecciones de influenza y VSR, así como 1 codetección de SARS-CoV-2 e influenza.

El VSR y los menores de 2 años

Los grupos de menor edad, especialmente los menores de 2 años, muestran los mayores porcentajes de positividad de VSR, siendo el grupo de 6 a 11 meses el más afectado, seguido por los de 12 a 23 meses y los menores de 6 meses.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación ha incorporado al Calendario Nacional de Vacunación un esquema de vacunación contra el VSR dirigido a embarazadas que se encuentren entre la semana 32 y 36 de gestación. El objetivo es que las madres transmitan anticuerpos a sus bebés antes del nacimiento, para prevenir el desarrollo de cuadros graves de bronquiolitis o neumonía en sus primeros seis meses de vida.

Respecto a la vigilancia genómica del virus de influenza, el Laboratorio Nacional de Referencia ha identificado 6 nuevas muestras de Influenza A (H3N2) variante K y 10 de Influenza B, variante Victoria. De un total de 476 muestras tipificadas en lo que va del año, 382 corresponden a la variante K y 85 a la variante Victoria.

A pesar de que la Influenza A (H3N2) ha sido el subtipo predominante durante la mayor parte del período analizado, representando el 97% de las muestras estudiadas, se ha observado un descenso sostenido desde la SE 23. Por otro lado, ha comenzado a incrementarse la proporción de casos de Influenza B, que alcanzó el 50% de los casos a partir de la SE 28.

Agencia NA