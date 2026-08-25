Rusia asume control estatal de infraestructuras críticas tras ataques ucranianos con drones

FOTO: Decreto de Putin abre la puerta al control estatal de sitios clave tras ataques de drones ucranianos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha firmado un decreto que otorga al gobierno la capacidad de asumir el control temporal de infraestructuras críticas cuando los propietarios privados no logren protegerlas de ataques con drones ucranianos o no puedan llevar a cabo las reparaciones necesarias tras los bombardeos. Esta medida representa un nuevo indicio de que Moscú está sintiendo la presión de la guerra en curso.

Rusia se enfrenta a crecientes presiones económicas y políticas debido a una serie de ataques ucranianos que se han vuelto más frecuentes y precisos. Kiev ha estado utilizando drones de largo alcance para atacar instalaciones petroleras esenciales, lo que ha resultado en una escasez de combustible reconocida por Putin y daños en grandes centros comerciales, lo que pone de relieve la vulnerabilidad del liderazgo ruso.

Por su parte, Ucrania también ha sufrido incesantes ataques aéreos rusos que han devastado su red eléctrica en los meses previos al invierno y han causado daños significativos en viviendas, mientras la invasión rusa entra en su quinto año.

El decreto podría presionar a los propietarios para realizar reparaciones

Las intenciones del Kremlin con este decreto, anunciado el lunes por la noche, no son del todo claras. La normativa se aplica a diversos sectores, incluyendo la infraestructura energética, industrial, de comunicaciones y de transporte.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que "los propietarios de empresas a menudo no toman las medidas necesarias para garantizar la seguridad, especialmente en lo que respecta a la defensa contra drones".

Ante la creciente amenaza de ataques a infraestructuras económicas vitales, Putin sostuvo: "debemos tomar medidas, debemos garantizar nuestra propia seguridad".

El viceprimer ministro, Denis Manturov, aclaró que este decreto no implica la nacionalización de empresas ni un cambio en la propiedad, sino que se refiere a la "participación del Estado en la gestión de una compañía para abordar problemas específicos de seguridad".

El analista político Abbas Gallyamov sugirió que esta medida podría ser un paso táctico para forzar a los propietarios de refinerías de petróleo que han sido repetidamente atacadas a realizar las reparaciones que de otro modo podrían evitar.

La situación se complica aún más con los recientes ataques ucranianos a instalaciones de refinación en Rusia. El Estado Mayor de Ucrania reportó que durante la noche se atacaron instalaciones de la refinería de petróleo Afipsky en la región de Krasnodar, provocando un incendio. El gobernador de esta región, Veniamin Kondratyev, confirmó el siniestro.

Además, otro ataque nocturno dañó la refinería de Novoshakhtinsk en la región de Rostov, según el gobernador Yuri Slyusar, quien no proporcionó más detalles sobre el incidente.

El gobierno ruso enfrenta serios desafíos económicos a medida que la guerra se prolonga. Para controlar el déficit presupuestario, ha incrementado impuestos y aumentado el endeudamiento interno. El control de empresas estratégicas podría generar ingresos extraordinarios, aunque asumir activos dañados podría ser una carga financiera adicional.

El Kremlin podría ver esta medida como una forma de presionar a las empresas para que asuman más responsabilidad en la defensa antiaérea, dado que el extenso territorio ruso es complicado de proteger completamente. Recientemente, Putin ha afirmado que es necesario mejorar el sistema de defensa antiaérea del país.