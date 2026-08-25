Mendoza: un hombre condenado a cuatro años de cárcel por explotación sexual infantil

El juez Juan Manuel Pina González, del Tribunal Penal Colegiado N.º 2 de Mendoza, dictó una sentencia contra un hombre por poseer y distribuir material de explotación sexual y abuso de menores. Durante la investigación, se recopilaron más de 260 videos incriminatorios.

Este lunes, D.R.J., residente de Carrodilla, en Luján de Cuyo, recibió una condena de cuatro años de prisión tras ser declarado culpable en un juicio abreviado. Los cargos incluían la distribución de material de abuso y/o explotación sexual agravado por la edad de las víctimas, menores de 13 años, y la tenencia de dicho material con fines de distribución.

Según datos proporcionados a la agencia Noticias Argentinas, la investigación reveló que, entre el 11 de septiembre de 2019 y el 20 de noviembre de 2023, D.R.J. utilizó internet para llevar a cabo 15 envíos de archivos que contenían material de abuso sexual infantil, utilizando su nombre de usuario y una dirección de correo electrónico vinculada a su cuenta de Facebook.

Asimismo, el condenado se registró en Facebook con el mismo nombre, correo y número de teléfono, realizando más envíos de contenido ilegal. El análisis del dispositivo confiscado reveló 21 cuentas de usuario en diversas plataformas, incluyendo Telegram, Facebook, Instagram, Whatsapp y Chrome, que compartían la misma dirección de correo electrónico.

Los archivos multimedia recuperados contenían material de abuso sexual de menores. De los 267 videos, 131 estaban almacenados en Telegram y 136 en Whatsapp, siendo estos últimos recuperados de la carpeta "sent" (enviados). Además, se encontró un historial de búsqueda que incluía varias páginas web relacionadas con la explotación sexual infantil.

Como resultado de estas pruebas, el acusado fue llevado a juicio y recibió una condena de cuatro años de cárcel, que deberá cumplir de manera efectiva.