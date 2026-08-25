Manchester City busca fichar a Enzo Fernández con una oferta millonaria antes del cierre del mercado

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El Manchester City se encuentra en proceso de preparar una oferta formal para adquirir a Enzo Fernández antes de que finalice el mercado de fichajes en Inglaterra, que está programado para el 1° de septiembre. De acuerdo con información proporcionada por medios británicos, los "Citizens" han reactivado las negociaciones con el Chelsea por el mediocampista argentino, a pesar de que el club londinense mantiene una tasación cercana a 120 millones de libras.

En días anteriores, el Chelsea había notificado al Manchester City que tenía plazo hasta el viernes 14 de agosto a las 17:00 hora local para presentar una propuesta que alcanzara esa cifra, pero el equipo de Manchester dejó pasar ese plazo sin hacer una oferta. Sin embargo, el interés por el jugador nunca se desvaneció, y la directiva del City ha decidido reanudar la operación a medida que se acerca la fecha límite del mercado.

El actual entrenador del City, Enzo Maresca, tiene un conocimiento profundo del jugador, ya que lo dirigió anteriormente en el Chelsea, y considera que Fernández es uno de los futbolistas ideales para renovar el mediocampo de su equipo. La salida de Rodri al Barcelona ha cambiado drásticamente el panorama, lo que obliga al conjunto de Manchester a llevar a cabo una renovación significativa en esa área del campo. Así, Enzo Fernández se ha convertido en uno de los principales objetivos del City, que busca convertir su interés en una oferta concreta en las próximas horas.

Por su parte, el Chelsea no tiene intención de facilitar el traspaso. La primera condición es de carácter económico: el club espera recibir aproximadamente 120 millones de libras por el pase del jugador, una cifra que supera los 106,8 millones que pagó al Benfica por su fichaje en enero de 2023. La segunda condición, que podría ser aún más decisiva, es que los "Blues" solo aceptarían dejar ir a Enzo si logran encontrar un reemplazo de calidad antes de que cierre el mercado.

Entre las opciones que el Chelsea está considerando como posibles reemplazos se encuentran Adam Wharton, Manu Koné, Alex Scott y Eduardo Camavinga, aunque estas negociaciones presentan diversas complicaciones y ninguna está cerrada. Mientras tanto, Enzo Fernández sigue entrenando con el plantel, y el técnico Xabi Alonso ha evitado hacer declaraciones definitivas sobre su futuro. "Enzo es jugador del Chelsea. Es un futbolista top", afirmó el entrenador, aunque se mostró evasivo al ser preguntado sobre si el argentino le había expresado su deseo de permanecer en el club.