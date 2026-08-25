FOTO: El traslado secreto de Luis "El Gusano" Menocchio a Ezeiza por su liderazgo narco

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- En un operativo secreto y bajo un amplio despliegue de seguridad, Luis "El Gusano" Menocchio, apodado el "Hombre de las mil caras", fue trasladado desde el penal de Rawson, Chubut, al pabellón de presos de Alto Perfil de la cárcel de Ezeiza. Esta medida se tomó tras un pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al constatarse que Menocchio lideraba una banda narco dentro de la prisión.

Javier Irazusta, abogado de Menocchio, confirmó la acción en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, indicando que el traslado se realizó el fin de semana: "Por razones de seguridad y para evitar filtraciones, no nos informaron la fecha exacta".

La situación comenzó a intensificarse días atrás, cuando se llevaron a cabo 40 allanamientos que resultaron en la desarticulación de la banda liderada por Menocchio, quien había estado recluido en el penal N°6 de Rawson.

Según informaron autoridades de Chubut, la organización operaba tanto dentro de la cárcel como en diversas ciudades y provincias.

El megaoperativo, denominado Operativo Berlín, culminó con 17 detenidos, incluidos familiares de Menocchio, y se confiscó un arsenal que incluía 17 kilos de marihuana, 1,5 kilos de cocaína, seis armas de fuego de distintos calibres, 30 teléfonos celulares, diez vehículos y aproximadamente un millón de pesos en efectivo.

En una conferencia de prensa, el gobernador de Chubut reiteró su pedido a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal para que Menocchio fuera trasladado a otro penal y así evitar que continúe al frente de la banda.

Frente a este contexto, las autoridades del SPF llevaron a cabo el traslado de Menocchio al pabellón de presos de Alto Riesgo de Ezeiza de manera secreta y sin previo aviso.

¿Quién es Luis "El Gusano" Menocchio?

Menocchio nació en Misiones, en una familia con un próspero negocio. En 1992 se trasladó a Paraguay, donde llevó una vida de lujos.

Sin embargo, en 2004 cometió sus primeros dos asesinatos, Eduardo Maciel y Graciela Méndez, cuyos cuerpos fueron hallados en tambores sellados con cemento. Por este caso, existe un pedido de extradición para juzgarlo.

Tras este suceso, Menocchio se dio a la fuga y regresó a Argentina, cambiando su identidad. En 2005, el productor cinematográfico Claudio Javier Nozzi fue hallado muerto, y en 2011, Manuel Roseo y Nélida Bartolomé fueron asesinados en una estancia; el administrador sobrevivió y lo identificó.

Menocchio fue condenado a prisión perpetua en 2012 por el homicidio de Nozzi y, un año después, recibió otra condena perpetua por los asesinatos de Roseo y Bartolomé.