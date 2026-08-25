FOTO: Tierra del Fuego cuestionó el amarre de un petrolero británico en el puerto de Ushuaia.

El Gobierno de Tierra del Fuego cuestionó y repudió la presencia del buque petrolero de bandera británica VS Promise en el Puerto de Ushuaia, terminal que se encuentra bajo intervención de la administración nacional desde enero.

La Provincia reclamó explicaciones al Gobierno nacional y pidió conocer cuáles fueron los criterios utilizados para autorizar el ingreso y aprovisionamiento de la embarcación. El planteo adquiere especial sensibilidad por la disputa de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

En un comunicado, el Ejecutivo fueguino calificó de “inadmisible” que un buque con bandera del Reino Unido opere en el puerto de la capital provincial mientras ese país mantiene el control de los territorios en disputa.

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La intervención del Puerto de Ushuaia fue justificada por el Gobierno nacional invocando la defensa de la soberanía y de los intereses estratégicos argentinos.



Los hechos ocurridos bajo la administración de la ANPyN exponen hoy una contradicción que no puede ser ignorada. pic.twitter.com/nCzI2CHvef — Gobierno de Tierra del Fuego, AeIAS (@findelmundoar) August 24, 2026

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La Provincia también cuestionó que la intervención del Puerto de Ushuaia haya sido fundamentada por Nación en razones estratégicas y de soberanía, mientras que posteriormente se permitió el amarre de una embarcación británica.

La explicación del Gobierno nacional

Desde la administración nacional respondieron que el VS Promise había cargado petróleo crudo en la cuenca del puerto Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego se dirigió a Ushuaia únicamente para abastecerse.

Según la explicación oficial, el buque no llegó desde las Islas Malvinas y previamente había desarrollado actividades en territorio argentino. También señalaron que la monoboya utilizada para la carga de petróleo pertenece a jurisdicción provincial y que, por lo tanto, el ingreso inicial de la embarcación había sido autorizado por las autoridades fueguinas.

Desde Nación sostuvieron además que el procedimiento no vulneró ninguna norma. En ese sentido, remarcaron que la denominada Ley Gaucho Rivero no establece una prohibición general para todos los barcos vinculados con el Reino Unido.

La normativa provincial alcanza a embarcaciones relacionadas con la exploración o explotación de recursos naturales en la Cuenca de Malvinas. De acuerdo con la interpretación oficial, esa condición no se aplicaría al VS Promise porque su actividad se desarrolló en la zona de Río Cullen.

Fuentes de la Armada consultadas por medios fueguinos coincidieron en que no existirían motivos para impedir el amarre, debido a que el petrolero no procedía de las Islas Malvinas.

El reclamo de Tierra del Fuego

El Gobierno provincial centró su cuestionamiento en la contradicción que, según su interpretación, existe entre los argumentos utilizados para intervenir el Puerto de Ushuaia y la autorización para que opere allí un buque británico.

La administración nacional había destacado el carácter estratégico de la terminal por su ubicación en el Atlántico Sur y su importancia para la actividad antártica.

Frente a ese escenario, Tierra del Fuego solicitó que Nación explique públicamente cuáles fueron los criterios políticos, estratégicos y administrativos considerados para permitir el ingreso del petrolero.

La Provincia también reclamó nuevamente que finalice la intervención y que la administración del puerto sea restituida a las autoridades fueguinas.

Qué se sabe del petrolero VS Promise

El VS Promise es un buque tanque destinado al transporte de petróleo. De acuerdo con registros de navegación difundidos por medios de Tierra del Fuego, la embarcación había partido desde Los Ángeles con destino a la terminal de Río Cullen.

El petrolero cargó crudo en esa zona del norte de la isla y posteriormente navegó hasta Ushuaia. Su presencia en el puerto fue la que desencadenó el reclamo del Gobierno provincial.

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Tras permanecer en la terminal, el buque abandonó Ushuaia durante la madrugada y continuó su recorrido por el canal Beagle.

Río Cullen es una terminal vinculada con la actividad hidrocarburífera y dispone de infraestructura para el tratamiento y almacenamiento de petróleo, además de una monoboya destinada a la carga de crudo en buques tanque.

La controversia volvió a poner en primer plano la relación entre la actividad portuaria de Ushuaia, la explotación de recursos hidrocarburíferos y el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mantiene la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, dispuesta inicialmente por 12 meses, y tiene bajo su responsabilidad la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal.

Informe de Mirtha Espina.