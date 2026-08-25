La FIA defendió a los comisarios tras la sanción a Colapinto y condenó ataques en redes: qué dijeron

FOTO: La FIA condena "acoso" tras abusos de seguidores de Colapinto en redes contra comisarios de F1

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) salió en defensa de los comisarios deportivos que sancionaron a Franco Colapinto durante el Gran Premio de Países Bajos y condenó los ataques y amenazas que recibieron en las redes sociales después de la polémica decisión.

La sanción al piloto argentino por una infracción cometida bajo banderas amarillas generó un fuerte rechazo entre sus seguidores luego de la carrera disputada en el circuito de Zandvoort. La controversia continuó en las redes sociales, donde algunos usuarios dirigieron mensajes de agresión contra los integrantes del cuerpo de comisarios.

Ante esta situación, la FIA difundió un comunicado en el que marcó una diferencia entre el cuestionamiento a una decisión deportiva y los ataques personales contra quienes tienen la responsabilidad de aplicar el reglamento.

“La discrepancia con las decisiones es parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”, sostuvo el organismo.

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Qué dijo la FIA sobre la sanción a Colapinto

La federación evitó centrar su mensaje exclusivamente en el castigo al piloto argentino y puso el foco en la reacción posterior de algunos aficionados.

La FIA sostuvo que las decisiones de los comisarios pueden ser discutidas y cuestionadas, incluso cuando se considere que una penalización fue excesiva o que el criterio utilizado por los jueces fue equivocado.

Sin embargo, remarcó que ese desacuerdo no puede transformarse en amenazas, acoso o agresiones dirigidas contra los responsables de aplicar las normas durante una competencia.

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En otra impresionante largada, Franco ganó cuatro posiciones cuando se encuentra con el accidente de Verstappen, intentando esquivar el caos con Tsunoda a su derecha, como se ve en la imagen.

Por esto, lo sancionan y lo mandan a boxes, cayendo del P10 al P20. Ni analizar la… pic.twitter.com/aVpyJfFPFk — Fer Svaluto (@FernandoSvaluto) August 23, 2026

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El episodio se produjo después de un Gran Premio de Países Bajos que tuvo varias sanciones. Además de Colapinto, Liam Lawson recibió una penalización por una infracción relacionada con banderas amarillas, mientras que Carlos Sainz fue sancionado por provocar una colisión.

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Max crashes out of the DutchGP



He’s alive and well but sadly did not make it to the podium as predicted https://t.co/cnu4T9weU4 pic.twitter.com/1tIJmhppnp — Thriver???? (@AThryver) August 23, 2026

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La preocupación por la violencia en redes sociales

La FIA recordó que los ataques y las agresiones digitales contra integrantes del automovilismo no constituyen un fenómeno nuevo.

El organismo señaló que en los últimos años trabajó junto con distintos actores del deporte para combatir este tipo de comportamientos a través de la iniciativa United Against Online Abuse, destinada a enfrentar el acoso y las agresiones en internet.

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El comunicado fue difundido dos días después del Gran Premio de Países Bajos, en medio de la repercusión que todavía generaba la sanción a Colapinto.

La FIA buscó así respaldar a los comisarios y, al mismo tiempo, establecer un límite frente a las reacciones que exceden la discusión deportiva: cuestionar una decisión forma parte de la competencia, pero las amenazas y los ataques personales no son aceptables.