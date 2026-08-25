La FIA defendió a los comisarios tras la sanción a Colapinto y condenó ataques en redes: qué dijeron
El organismo respaldó a los jueces que sancionaron al piloto argentino en Países Bajos y diferenció las críticas deportivas de las amenazas y agresiones personales.
FOTO: Franco Colapinto analiza métricas junto a un ingeniero de Alpine. (Foto: @LucianoYoma)
FOTO: La FIA condena "acoso" tras abusos de seguidores de Colapinto en redes contra comisarios de F1
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) salió en defensa de los comisarios deportivos que sancionaron a Franco Colapinto durante el Gran Premio de Países Bajos y condenó los ataques y amenazas que recibieron en las redes sociales después de la polémica decisión.
La sanción al piloto argentino por una infracción cometida bajo banderas amarillas generó un fuerte rechazo entre sus seguidores luego de la carrera disputada en el circuito de Zandvoort. La controversia continuó en las redes sociales, donde algunos usuarios dirigieron mensajes de agresión contra los integrantes del cuerpo de comisarios.
Ante esta situación, la FIA difundió un comunicado en el que marcó una diferencia entre el cuestionamiento a una decisión deportiva y los ataques personales contra quienes tienen la responsabilidad de aplicar el reglamento.
“La discrepancia con las decisiones es parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”, sostuvo el organismo.
/Inicio Código Embebido/
F1 2026. Briatore habló sobre la sanción que recibió Colapinto: "Es algo de lo que debemos aprender"
El asesor de Alpine se refirió a la sanción que recibió el argentino en el Gran Premio de los Países Bajos, la cual perjudicó sus posibilidades de sumar puntos en la carrera.
/Fin Código Embebido/
Qué dijo la FIA sobre la sanción a Colapinto
La federación evitó centrar su mensaje exclusivamente en el castigo al piloto argentino y puso el foco en la reacción posterior de algunos aficionados.
La FIA sostuvo que las decisiones de los comisarios pueden ser discutidas y cuestionadas, incluso cuando se considere que una penalización fue excesiva o que el criterio utilizado por los jueces fue equivocado.
Sin embargo, remarcó que ese desacuerdo no puede transformarse en amenazas, acoso o agresiones dirigidas contra los responsables de aplicar las normas durante una competencia.
/Inicio Código Embebido/
En otra impresionante largada, Franco ganó cuatro posiciones cuando se encuentra con el accidente de Verstappen, intentando esquivar el caos con Tsunoda a su derecha, como se ve en la imagen.— Fer Svaluto (@FernandoSvaluto) August 23, 2026
Por esto, lo sancionan y lo mandan a boxes, cayendo del P10 al P20. Ni analizar la… pic.twitter.com/aVpyJfFPFk
/Fin Código Embebido/
El episodio se produjo después de un Gran Premio de Países Bajos que tuvo varias sanciones. Además de Colapinto, Liam Lawson recibió una penalización por una infracción relacionada con banderas amarillas, mientras que Carlos Sainz fue sancionado por provocar una colisión.
/Inicio Código Embebido/
Max crashes out of the DutchGP— Thriver???? (@AThryver) August 23, 2026
He’s alive and well but sadly did not make it to the podium as predicted https://t.co/cnu4T9weU4 pic.twitter.com/1tIJmhppnp
/Fin Código Embebido/
La preocupación por la violencia en redes sociales
La FIA recordó que los ataques y las agresiones digitales contra integrantes del automovilismo no constituyen un fenómeno nuevo.
El organismo señaló que en los últimos años trabajó junto con distintos actores del deporte para combatir este tipo de comportamientos a través de la iniciativa United Against Online Abuse, destinada a enfrentar el acoso y las agresiones en internet.
/Inicio Código Embebido/
Fórmula 1. Colapinto, a Cadena 3 tras la sanción en Países Bajos: "Fue todo raro"
Franco Colapinto se mostró crítico con la penalización recibida y mira hacia la próxima carrera en Monza.
/Fin Código Embebido/
El comunicado fue difundido dos días después del Gran Premio de Países Bajos, en medio de la repercusión que todavía generaba la sanción a Colapinto.
La FIA buscó así respaldar a los comisarios y, al mismo tiempo, establecer un límite frente a las reacciones que exceden la discusión deportiva: cuestionar una decisión forma parte de la competencia, pero las amenazas y los ataques personales no son aceptables.
Lectura rápida
¿Qué hizo la FIA? La FIA defendió a los comisarios deportivos que sancionaron a Franco Colapinto y condenó los ataques en redes sociales.
¿Quién fue sancionado? El piloto argentino Franco Colapinto fue sancionado por una infracción bajo banderas amarillas.
¿Cuándo se emitió el comunicado? El comunicado fue difundido dos días después del Gran Premio de Países Bajos.
¿Dónde ocurrió la controversia? La controversia surgió tras la carrera disputada en el circuito de Zandvoort.
¿Por qué se pronunció la FIA? La FIA buscó establecer un límite ante las amenazas y ataques personales a los comisarios, diferenciando entre cuestionar decisiones y el acoso.
[Fuente: AP]