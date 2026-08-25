Francisco Álvarez se pronunció sobre el interés de Boca: "Es un orgullo, pero no hubo nada"

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- El defensor de Argentinos Juniors, Francisco Álvarez, habló este martes sobre el interés de Boca Juniors en ficharlo, luego de ser considerado uno de los candidatos para reforzar la defensa del equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena. Álvarez aseguró que, hasta el momento, no ha recibido comunicación alguna del club ni información sobre una oferta formal.

"Me mandan todo el tiempo todas las noticias que salen, todo lo que aparece en redes, pero la verdad es que conmigo no se han comunicado. Sinceramente, no estoy enterado de nada. Dicen que hubo oferta, pero no hubo nada", expresó el marcador central.

El jugador de 26 años se ha convertido en uno de los nombres destacados en la lista de refuerzos que Boca está considerando, ya que Arruabarrena busca mejorar la calidad de la defensa antes del cierre del mercado de pases.

El entrenador del "Xeneize" ha reconocido públicamente que mantiene conversaciones constantes con la dirigencia sobre posibles incorporaciones, dejando en claro que solo está dispuesto a sumar un futbolista si realmente representa un avance significativo en la calidad del plantel.

Álvarez ha ido ganando protagonismo gracias a su habilidad para desempeñarse como marcador central, su buen manejo del balón y su relevancia en la salida desde el fondo.

A pesar de los rumores, el propio futbolista decidió no dejarse llevar por las versiones y enfatizó que su enfoque sigue siendo exclusivamente en Argentinos Juniors.

"Acá, disfrutando de este club, tratando de hacer lo mejor para Argentinos, que es donde estoy. Después no sé cómo estará todo; la verdad que no estoy enterado de nada", manifestó.

Si bien Álvarez descartó que haya una negociación en curso, no ocultó lo que significa que su nombre esté vinculado a Boca. "Es un orgullo que suene mi nombre en ese club, pero la verdad es que soy bastante tranquilo y eso no me mueve", afirmó.

El defensor cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los siete millones de dólares, cifra que inicialmente había desalentado el interés de Boca. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido la posibilidad de que la dirigencia busque sentarse a negociar con Argentinos.