El director de la CIA, John Ratcliffe, viaja a Moscú para reuniones con inteligencia rusa

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El director de la CIA, John Ratcliffe, se encuentra en Moscú, Rusia, para mantener reuniones, según informaron el martes a la cadena estadounidense CBS News fuentes familiarizadas con la situación.

La noticia de su viaje surge tras el avistamiento de un avión de transporte Boeing C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un aeropuerto de Moscú, junto con una comitiva diplomática estadounidense.

Ni el gobierno estadounidense ni el ruso han comentado la identidad del funcionario estadounidense en Rusia ni el propósito de la visita. La CIA no hizo comentarios de inmediato.

Al parecer, este es el primer viaje conocido de Ratcliffe a Rusia como director de la CIA, aunque ha mantenido contacto con sus homólogos de la inteligencia rusa.

La CIA también ha participado en recientes intercambios de detenidos entre Estados Unidos y Rusia, incluyendo la liberación en abril de 2025 de Ksenia Karelina, ciudadana con doble nacionalidad estadounidense y rusa, cuyo caso Ratcliffe negoció personalmente.

La agencia también intervino en el intercambio de prisioneros de 2024 que logró la liberación del periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y del veterano de la Infantería de Marina, Paul Whelan.

El exdirector de la CIA, William Burns, viajó a Moscú en noviembre de 2021, donde se reunió con altos funcionarios rusos y habló directamente con el presidente Vladimir Putin para advertirle sobre la invasión de Ucrania.

La visita de Ratcliffe se produce en un momento en que las conversaciones de paz con Ucrania, mediadas por Estados Unidos, siguen estancadas en gran medida, y las partes aún mantienen posturas muy distantes en cuestiones fundamentales.