El insólito momento de Sampaoli al agarrar una pelota en pleno partido contra Rosario Central

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- Jorge Sampaoli vivió un momento insólito durante el empate 2-2 entre Talleres y Rosario Central. El entrenador del equipo cordobés tomó con la mano una pelota que aún no había salido completamente del campo de juego, lo que llevó al árbitro Sebastián Martínez Beligoy a sancionar un tiro libre a favor del conjunto rosarino.

La situación se presentó cuando la pelota parecía estar a punto de salir del terreno y Sampaoli, en un intento de acelerar la reanudación, se adelantó para agarrarla. Sin embargo, el balón todavía estaba dentro de la cancha, lo que generó la intervención del árbitro.

Martínez Beligoy, al darse cuenta de la interferencia del director técnico, decidió sancionar la acción y otorgar una falta a Rosario Central, en lugar de un lateral que originalmente correspondía a Talleres. Esta decisión provocó sorpresa entre los jugadores, los cuerpos técnicos y los espectadores, mientras Sampaoli intentaba justificar su acción.

El error de Sampaoli pudo haber tenido consecuencias aún más graves, ya que Central aprovechó la posesión inesperada y generó una nueva aproximación a través de Enzo Copetti, cuyo remate terminó en un tiro de esquina tras ser desviado.

Este incidente ocurrió en un momento crítico del partido, después de que Talleres había desperdiciado una ventaja de dos goles. El equipo había abierto el marcador con goles de Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri, pero en el complemento, Ángel Di María apareció con un doblete que igualó el partido.

Central estuvo cerca de llevarse la victoria, con Copetti estrellando un remate en el palo durante los minutos finales del encuentro. Para Sampaoli, la noche estuvo marcada por la tensión, ya que Talleres solo había conseguido una victoria en las primeras seis fechas del torneo Clausura.