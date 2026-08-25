Renuevan el calendario floral del Parque Independencia: "Va a estar antes de los Suramericanos"
La intervención contempla reemplazo de especies, mejoras en la pendiente y trabajos de jardinería en el espacio ubicado junto al laguito.
25/08/2026 | 12:26Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Obras en el Parque Independencia.
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Cadena 3 Rosario
El tradicional calendario floral del Parque Independencia se prepara para recuperar su protagonismo justo antes de una de las grandes citas deportivas del año en Rosario. El espacio, ubicado junto al laguito, está siendo intervenido como parte de las obras de puesta en valor que se realizan en el parque de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
FOTO: Obras en el Parque Independencia.
El secretario de Ambiente y Espacio Público Luciano Marelli explicó que los trabajos incluyen el recambio de plantas, mejoras en la pendiente y renovación del parquizado. “El calendario está siendo objeto de tareas de embellecimiento, de puesta en valor, con un fuerte trabajo de las áreas municipales”, señaló.
El objetivo es que la intervención finalice antes del comienzo de la competencia internacional y que el calendario vuelva a exhibir la fecha correspondiente. “Seguramente en las próximas semanas, antes de los Juegos Suramericanos, va a estar en condiciones para que se puedan retomar las fotos”, afirmó.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué se está interviniendo en el Parque Independencia? Se está interviniendo el calendario floral como parte de las obras de puesta en valor del parque.
¿Quién explicó los trabajos realizados? El funcionario municipal Luciano Marelli explicó los trabajos que incluyen recambio de plantas y mejoras.
¿Cuándo se espera que finalicen las obras? Se espera que las obras finalicen antes del comienzo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
¿Dónde se encuentra el calendario floral? El calendario floral se encuentra en el Parque Independencia, junto al laguito.
¿Por qué se están realizando estas intervenciones? Se realizan para embellecer el espacio y prepararlo para los Juegos Suramericanos.