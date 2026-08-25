Renuevan el calendario floral del Parque Independencia: "Va a estar antes de los Suramericanos"

El tradicional calendario floral del Parque Independencia se prepara para recuperar su protagonismo justo antes de una de las grandes citas deportivas del año en Rosario. El espacio, ubicado junto al laguito, está siendo intervenido como parte de las obras de puesta en valor que se realizan en el parque de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

FOTO: Obras en el Parque Independencia.

El secretario de Ambiente y Espacio Público Luciano Marelli explicó que los trabajos incluyen el recambio de plantas, mejoras en la pendiente y renovación del parquizado. “El calendario está siendo objeto de tareas de embellecimiento, de puesta en valor, con un fuerte trabajo de las áreas municipales”, señaló.

El objetivo es que la intervención finalice antes del comienzo de la competencia internacional y que el calendario vuelva a exhibir la fecha correspondiente. “Seguramente en las próximas semanas, antes de los Juegos Suramericanos, va a estar en condiciones para que se puedan retomar las fotos”, afirmó.

Informe de Fernando Carrafiello.