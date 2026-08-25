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Asesinaron a una dirigente opositora en México y crece la alarma por la violencia política

Nadia Vehurini Matadama Díaz, referente de Movimiento Ciudadano en Tlapehuala, Guerrero, fue atacada a balazos en Chilpancingo. El partido reclamó una investigación inmediata y con perspectiva de género.

25/08/2026 | 11:36Redacción Cadena 3

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Nadia Vehurini Matadama Díaz, referente de Movimiento Ciudadano.

FOTO: Nadia Vehurini Matadama Díaz, referente de Movimiento Ciudadano.

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Nadia Vehurini Matadama Díaz, dirigente del opositor Movimiento Ciudadano (MC) en Tlapehuala, estado de Guerrero, fue asesinada a balazos en Chilpancingo, en un nuevo episodio de violencia contra referentes políticos en México.

La dirigente, que además era médica, fue atacada durante el fin de semana en las inmediaciones de su domicilio. Los primeros reportes difundidos por medios mexicanos señalan que personas armadas abrieron fuego contra ella, aunque existen diferencias en las versiones preliminares sobre el momento exacto y la mecánica del ataque.

Movimiento Ciudadano condenó el crimen y calificó el asesinato de "cobarde". A través de un comunicado, el partido exigió a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para identificar a los responsables y llevarlos ante la Justicia.

La fuerza política sostuvo además que "la violencia hacia las mujeres no puede normalizarse en Guerrero ni en ninguna parte del país" y pidió que se agoten todas las líneas de investigación.

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Matadama Díaz se desempeñaba como dirigente municipal de MC en Tlapehuala y tenía antecedentes de participación política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). También integraba la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses.

El asesinato volvió a poner el foco sobre la violencia política en México. Ya hubo 51 atentados y asesinatos contra políticos en lo que va de 2026, una problemática que suele intensificarse en períodos vinculados con procesos electorales.

Guerrero, en particular, fue escenario de numerosos hechos de violencia contra dirigentes y funcionarios. Durante el proceso electoral de 2024 fueron asesinados, entre otros, tres alcaldes del estado: Alejandro Arcos Catalán, Isaías Rojas Ramírez y Acasio Flores Guerrero.

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Informe de Bárbara Anderson, corresponsal de Cadena 3 en México.

Lectura rápida

¿Quién fue asesinada en Guerrero?
Nadia Vehurini Matadama Díaz, dirigente del Movimiento Ciudadano en Tlapehuala.

¿Cuándo ocurrió el asesinato?
Durante el fin de semana.

¿Dónde fue el ataque?
En las inmediaciones del domicilio de Matadama Díaz en Chilpancingo.

¿Qué pidió el Movimiento Ciudadano?
Una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género.

¿Cuántos atentados y asesinatos se han reportado en 2026?
Se han reportado 51 atentados y asesinatos contra políticos en México.

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