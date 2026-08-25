La confianza del consumidor en EE. UU. alcanza su punto más bajo en siete meses

FOTO: Confianza del consumidor de EE. UU. cae a su nivel más bajo en siete meses

WASHINGTON — La confianza de los consumidores estadounidenses sufrió una caída en agosto, alcanzando un nivel de 89,4, el más bajo en siete meses. Este descenso se produce en un contexto de aumentos en los precios de la gasolina, que superan los 4 dólares por galón, impulsados por el conflicto en Irán.

Según el informe del Conference Board publicado el martes, el índice de confianza del consumidor cayó desde 90,2 en julio. A pesar de esta disminución, el índice se mantiene dentro del rango observado desde principios de año, aunque a finales de 2024 y principios de 2025, las lecturas se situaban por encima de 100.

La percepción de los encuestados sobre su situación actual mostró una leve mejora, sin embargo, la visión a corto plazo sobre la economía se tornó más negativa.

La frustración de los estadounidenses con la economía es evidente, sobre todo tras cinco años de inflación sostenida, lo que podría representar un desafío para el presidente Donald Trump y el partido republicano en las próximas elecciones de medio término, programadas para dentro de menos de 70 días.

Las respuestas a la encuesta, realizadas entre el 3 y el 16 de agosto, reflejaron un pesimismo creciente. Las menciones a los precios, especialmente de petróleo y gasolina, se mantuvieron elevadas, y los comentarios sobre la guerra, la geopolítica, los precios de alimentos y el empleo aumentaron durante el mes.

A pesar de los problemas económicos, Trump continúa responsabilizando a su predecesor, el demócrata Joe Biden, aunque la inflación ha seguido en aumento bajo su administración.

El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), mostró un aumento del 3,7% en junio en comparación con el año anterior. Aunque esta cifra disminuyó respecto al 4,1% de mayo, representa un incremento respecto al 2,8% que se registraba antes del inicio del conflicto en Irán el 28 de febrero. Cuando Trump asumió la presidencia en enero de 2025, la inflación era del 2,5%.

El próximo miércoles se publicarán los datos del PCE correspondientes a julio.

La percepción de los consumidores sobre el mercado laboral actual mejoró en agosto, con un 27% afirmando que los empleos son "abundantes", en comparación con el 24,4% de julio. Sin embargo, el optimismo sobre el mercado laboral a seis meses se redujo, con solo un 14,6% esperando más empleos, frente al 16,4% del mes anterior.

En julio, el mercado laboral de EE. UU. mostró un estancamiento inesperado, con la pérdida de 23,000 puestos de trabajo. Además, revisiones del Departamento de Trabajo eliminaron 103,000 empleos de las nóminas de mayo y junio que habían sido reportados anteriormente.

La tasa de desempleo bajó a 4,1%, pero esto se debe a que miles de personas abandonaron el mercado laboral, lo que dejó a menos competidores por los puestos disponibles.