Guerra comercial: Ford responde a Trump con amenazas de impuestos al petróleo y minerales

Buenos Aires, 25 agosto (NA) — El primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, utilizó un lenguaje similar al de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, para responder a la política de aranceles, según reportes de medios internacionales.

Tras el fracaso de las últimas negociaciones, Washington decidió imponer impuestos del 50% sobre ciertos productos de su socio comercial en el continente americano.

Además, Trump anunció que a partir del 1 de enero de 2027, se incrementarán los aranceles sobre "todos los automóviles, camiones grandes y pequeños, autopartes y acero", aunque ya se aplican tasas del 50 % a las importaciones de este último.

Ante esta situación, Ford expresó su frustración y reflexionó (según observó la Agencia Noticias Argentinas): "En lo que a mí respecta, que me bese el culo. Vamos a ir por él con todo".

El primer ministro planteó la posibilidad de cobrar a su vecino "el triple por el petróleo, la potasa, el uranio, metales generales y de tierras raras".

"Aquí arriba estamos en plena efervescencia, todos están listos para una guerra económica. Saben que tendrán que hacer sacrificios", comentó Ford a la agencia de noticias The Associated Press y la radio Newstalk 1010.

Ford añadió: "Tenemos que lanzarle todo lo que tengamos a mano", y calificó al presidente estadounidense de "arrogante, engreído y matón".

"Si llegas a un empate con un matón, ¿qué impide que ese matón vuelva por ti al día siguiente?", expresó.

Respuestas de Trump: "Payasos"

Trump no se quedó callado y afirmó que Canadá "no podría sobrevivir" sin el apoyo de su país. "Es de ahí [de EE.UU.] de donde sacan todo su dinero", según informa el sitio Actualidad RT.

"Debido a su actual mal liderazgo, principalmente el del gobernador [primer ministro canadiense, Mark] Carney y su lacayo, Ford, no se les permitirá seguir aprovechándose de Estados Unidos, que es su clave para la supervivencia", escribió en Truth Social.

Además, añadió: "Alguien debería hacer que estos payasos 'se pongan en la fila' o las consecuencias para Canadá serán mucho peores".

La publicación de Trump no pasó desapercibida para Ford, quien respondió con más insultos hacia el presidente estadounidense, llamándolo "dictador" y "rey de las quiebras".

"Es el tipo de persona que en la escuela un día te quitaba el dinero del almuerzo, al día siguiente te quitaba la gorra de la cabeza y luego te robaba tus tenis para correr", indicó.

Asimismo, instó a los estadounidenses a votar en contra de las listas de Trump en las elecciones de noviembre.