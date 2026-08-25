Graham Arnold extiende su contrato como entrenador de Irak hasta la Copa Asiática 2027

Graham Arnold extendió su contrato como seleccionador de Irak hasta la Copa Asiática de 2027, meses después de guiar a la selección nacional a su primer Mundial en 40 años.

El otrora entrenador de Australia, de 63 años, señaló que renovó por seis meses, a pesar de que la Federación Iraquí de Fútbol le ofreció un contrato de cuatro años.

"He renovado mi contrato por seis meses y esta decisión es lo mejor para mí y lo mejor para la selección nacional de Irak", dijo Arnold en una conferencia de prensa en Bagdad el lunes.

Arnold fue nombrado en mayo de 2025 y condujo a Irak al Mundial mediante un agónico repechaje intercontinental, marcando la primera aparición del país en cuatro décadas. Irak superó importantes problemas logísticos provocados por el conflicto en Oriente Medio para convertirse en el 48 y último equipo en asegurar un lugar en el Mundial de 2026.

El equipo perdió sus tres partidos de la fase de grupos contra Noruega, Francia y Senegal en junio, pero adquirió una valiosa experiencia al enfrentarse a figuras como el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland.

Irak se enfrentará a Australia, Singapur y Tayikistán en la fase de grupos de la Copa Asiática. El torneo, que Irak ganó en 2007, está programado para enero en Arabia Saudí. La preparación comenzará en la Copa del Golfo regional en septiembre.

"Regresé antes para observar e identificar a nuevos jugadores de cara a la Copa del Golfo y la Copa Asiática, y para construir el equipo para el futuro. Verán caras nuevas en la próxima etapa", manifestó Arnold.