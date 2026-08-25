FOTO: El icónico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se proyectará en cines con una nueva edición

CIUDAD DE MÉXICO — A más de tres décadas del histórico concierto que ofreció Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes el 9 de mayo de 1990, la magia de esa noche volverá a cobrar vida en cines de Estados Unidos y Latinoamérica con la película "Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes". Esta nueva edición, que se estrenará esta semana, incluye tomas inéditas y una remasterización del audio que permitirá a los espectadores disfrutar de una experiencia única.

El filme, dirigido por la cineasta mexicana María José Cuevas, ofrece un vistazo renovado a un evento que marcó un hito en la historia musical, donde Juan Gabriel, con su característico traje de lentejuelas, hizo vibrar a una audiencia que coreó sus más grandes éxitos. "Hasta que te conocí" y otros clásicos resonarán nuevamente, ahora con un sonido mejorado que se proyectará en salas equipadas con tecnología Dolby Atmos.

Este estreno coincide con el décimo aniversario de su fallecimiento. El viernes, habrá una función especial en el Millennium Park de Chicago, en colaboración con el Museo Nacional de Arte Mexicano, y se extenderá a 440 salas en EE.UU. el 15 de septiembre. En Latinoamérica, el estreno se dará en países como México, Chile y Perú, entre otros, y llegará a Argentina y Colombia el 3 de septiembre.

La película ha sido meticulosamente elaborada, destacando tomas que antes habían sido descartadas. Cuevas mencionó que el proceso de revisión de archivos permitió descubrir "cachitos" que muestran a Juan Gabriel en detalles íntimos y cercanos. "La experiencia de ver este concierto en cine va a ser única", afirmó.

El filme, aunque es una versión resumida del concierto original, no dejará de lado los temas más representativos de su repertorio, como "Yo no nací para amar" y "Amor eterno". Para enriquecer la experiencia del espectador, todas las canciones han sido subtituladas, convirtiendo la sala de cine en un verdadero karaoke.

El audio ha sido remasterizado, lo que asegura que el filme se proyecte con la mejor calidad sonora posible. Sin embargo, hay momentos que mantienen la esencia de los archivos originales, brindando un toque nostálgico al material. "Eso es lo bonito en los archivos: la textura, el desgaste, el paso, el tiempo", señaló Cuevas.

Este evento no solo celebra la música de Juan Gabriel, sino también su legado como uno de los compositores más influyentes de México, reconocido con múltiples premios, incluidos dos Latin Grammy.

La película será acompañada por una edición especial en vinilo del álbum "En El Palacio de Bellas Artes", que contará con un empaque conmemorativo y versiones en colores exclusivos.