Trump propone renombrar el lago Ontario como 'lago América' por tensiones comerciales

Buenos Aires, 25 agosto (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que está considerando cambiar el nombre del lago Ontario por "lago América" ante la intensificación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá.

"Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América dado que ya no esperamos hacer muchos negocios con Ontario en adelante," escribió Trump en una publicación en Truth Social, observó la Agencia Noticias Argentinas.

El lago Ontario, uno de los cinco Grandes Lagos de América del Norte, se ubica en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La provincia canadiense de Ontario está al norte y el estado estadounidense de Nueva York al sur.

Trump escribió la declaración en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, después de que el primero impusiera aranceles del 50 % a bienes canadienses por valor de unos 20.000 millones de dólares.

Canadá, que anunció que responderá "dólar por dólar" con aranceles a partir del 8 de septiembre, detalló finalmente Xinhua.