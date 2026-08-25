Olimpia busca a Matías Galarza Fonda: oferta de préstamo en camino desde Paraguay

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El club Olimpia se encuentra en la fase de preparación de una propuesta para fichar a Matías Galarza Fonda. La oferta que se prevé incluiría un préstamo por 18 meses, acompañado de una obligación de compra que dependería de ciertos objetivos deportivos.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el mediocampista paraguayo no ha sido tomado en cuenta por Eduardo Coudet en River Plate, y desde el club de Núñez están dispuestos a considerar la propuesta para facilitar su salida.

El "Decano" de Asunción busca aprovechar la situación del jugador para llevarlo de regreso al club donde inició su formación, aunque cabe destacar que nunca llegó a debutar oficialmente en la Primera de Olimpia.

Galarza Fonda volvió a River después de su préstamo en Atlanta United de la Major League Soccer. A pesar de su destacada actuación con la selección paraguaya en el Mundial 2026, la decisión del cuerpo técnico fue dejarlo fuera de las convocatorias para el segundo semestre.

Desde entonces, el futbolista entrena junto a un grupo de jugadores separados del plantel profesional mientras espera una resolución sobre su futuro. Inicialmente, River había considerado una venta definitiva del jugador, especialmente tras su buena exposición en la Copa del Mundo, pero ante la falta de ofertas concretas, se abrió la posibilidad de una cesión.

La propuesta de Olimpia contempla un préstamo de 18 meses y una obligación de compra que se activaría si Galarza cumple con una serie de objetivos previamente establecidos, aunque aún no se han hecho públicos los montos involucrados en la operación.

El "Millonario" posee el 70% de los derechos económicos del futbolista, mientras que el 30% restante pertenece a Talleres de Córdoba.

Galarza llegó a River a mediados de 2025 en una operación conjunta con Juan Carlos Portillo, por la cual el club de Núñez pagó aproximadamente 8,5 millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2028. Sin embargo, su paso por el equipo no cumplió con las expectativas, y posteriormente fue cedido a Atlanta United, donde tampoco se activó la opción de compra incluida en ese acuerdo.

En su paso por Estados Unidos, el jugador acumuló 13 partidos, ocho de ellos como titular, pero no logró alcanzar el porcentaje de titularidades necesario para que el club estadounidense estuviera obligado a adquirir el 50% de su ficha por tres millones de dólares.

Su situación cambió ligeramente durante el Mundial, donde fue una de las figuras destacadas de Paraguay bajo la dirección de Gustavo Alfaro, lo que generó interés desde Europa y Brasil, aunque estas negociaciones no avanzaron.

Galarza, que ha pasado por varios clubes como Vasco da Gama, Coritiba, Talleres, River y Atlanta United, podría regresar al lugar donde comenzó su carrera formativa en busca de la continuidad que ha perdido en los últimos meses.