Serena Williams regresa al US Open para jugar dobles mixtos junto a Carlos Alcaraz

NUEVA YORK (AP) — Serena Williams vuelve al Abierto de Estados Unidos para disputar su primer partido en el torneo de Grand Slam desde 2022, al jugar dobles mixtos junto a Carlos Alcaraz, el vigente campeón de individuales masculinos.

En la primera ronda el martes, Williams y Alcaraz se enfrentarán a Erin Routliffe, una de las actuales campeonas de dobles femeninos, y a Lloyd Glasspool. Esta pareja es una de las destacadas en el segundo año del renovado evento de dobles mixtos, donde también participan Aryna Sabalenka y Novak Djokovic juntos.

Williams, que volvió al tenis a principios de este año a los 44 años, no tiene previsto jugar en sencillos en el US Open. Sin embargo, ella y Alcaraz tienen la oportunidad de sumar otro título en Flushing Meadows a sus respectivos historiales.

Williams cuenta con 10 campeonatos del Abierto de Estados Unidos: seis en individuales femeninos, dos en dobles femeninos con su hermana Venus y uno en dobles mixtos, que ganó con Max Mirnyi en 1998. Alcaraz ha logrado dos veces el torneo de individuales masculinos, incluida la edición de hace cuatro años, cuando Serena se alejó inicialmente del deporte.

Tras la primera ronda y los cuartos de final el martes, las semifinales y la final de dobles mixtos se disputarán la noche del miércoles, y los ganadores recibirán un premio de 1 millón de dólares.