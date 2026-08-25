Brasil impone una multa millonaria a la matriz de TikTok por fallas en la protección de datos de menores

FOTO: Regulador de Brasil multa a empresa matriz de TikTok por no proteger los datos de menores

SAO PAULO — El organismo encargado de la protección de datos en Brasil ha impuesto una multa de más de 153 millones de reales (casi 30 millones de dólares) a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, debido a supuestas irregularidades en la gestión de datos personales de menores. Esta decisión es la más reciente en una serie de acciones del país sudamericano contra plataformas de redes sociales.

Según la resolución del regulador, TikTok violó las normativas de privacidad de datos, tanto en cuentas de usuario registradas como en aquellas que operan como invitadas, al recolectar y procesar información personal de usuarios jóvenes sin contar con una base legal adecuada y sin implementar las medidas de seguridad necesarias.

La empresa tiene un plazo de 10 días para apelar esta decisión, aunque aún no ha emitido un comentario oficial sobre la resolución. Además, el regulador también ha ordenado la eliminación de todos los datos que fueron recolectados de manera ilegal.

Adicionalmente, se ha exigido a ByteDance que presente un plan de acción para mejorar la protección de datos de los menores. Este incidente se suma a la recomendación del mismo organismo de suspender las transmisiones en vivo de la plataforma Discord, tras un vínculo con un trágico caso de suicidio.

Bajo la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gobierno brasileño y el Supremo Tribunal Federal están trabajando en la regulación del uso de internet por parte de menores, aunque los resultados han sido variados. Este movimiento se da en un contexto donde otros países, como Australia, Canadá e Indonesia, también están tomando medidas similares para proteger a los jóvenes en línea.

La primera dama de Brasil, Rosângela Lula da Silva, conocida como Janja, se ha manifestado en contra de las políticas de protección de TikTok, sugiriendo que la plataforma debería ser retirada del aire, citando el caso mencionado anteriormente.